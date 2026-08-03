El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que durante la madrugada de este 3 de agosto se registraron dos sismos en las regiones San Martín y Arequipa, ambos de intensidad III.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia de los movimientos telúricos.

Sismo de magnitud 3.6 en San Martín

El primer reporte corresponde al evento IGP/CENSIS/RS 2026-0523, registrado a las 05:11:43 a. m.

Según el IGP, el sismo tuvo las siguientes características:

Magnitud: 3.6

3.6 Profundidad: 14 kilómetros

14 kilómetros Epicentro: 18 kilómetros al sureste de Tarapoto, región San Martín

18 kilómetros al sureste de Tarapoto, región San Martín Intensidad: III en Tarapoto

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0523

Fecha y Hora Local: 03/08/2026,05:11:43

Magnitud: 3.6

Profundidad: 14 km

Latitud: -6.63

Longitud: -76.28

Intensidad: III Tarapoto

Referencia: 18 km al SE de Tarapoto, San Martín - San Martínhttps://t.co/TK1EPSBdOP — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 3, 2026

Sismo de magnitud 3.5 en Arequipa

Horas antes, a las 00:36:13 a. m., el IGP reportó el evento IGP/CENSIS/RS 2026-0522.

Las características del movimiento fueron:

Magnitud: 3.5

3.5 Profundidad: 15 kilómetros

15 kilómetros Epicentro: 8 kilómetros al sureste de Vítor, región Arequipa

8 kilómetros al sureste de Vítor, región Arequipa Intensidad: III en Vítor

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0522

Fecha y Hora Local: 03/08/2026,00:36:13

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15 km

Latitud: -16.51

Longitud: -71.88

Intensidad: III Vitor

Referencia: 8 km al SE de Vitor, Arequipa - Arequipahttps://t.co/uPX9omWtW7 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 3, 2026

Indeci recomienda estar preparados

Ante la ocurrencia de sismos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda identificar zonas seguras dentro de viviendas y centros de trabajo, contar con una mochila para emergencias y participar en simulacros para fortalecer la preparación ante un eventual sismo de mayor magnitud.