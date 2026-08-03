El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que durante la madrugada de este 3 de agosto se registraron dos sismos en las regiones San Martín y Arequipa, ambos de intensidad III.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia de los movimientos telúricos.
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Sismo de magnitud 3.6 en San Martín
El primer reporte corresponde al evento IGP/CENSIS/RS 2026-0523, registrado a las 05:11:43 a. m.
Según el IGP, el sismo tuvo las siguientes características:
- Magnitud: 3.6
- Profundidad: 14 kilómetros
- Epicentro: 18 kilómetros al sureste de Tarapoto, región San Martín
- Intensidad: III en Tarapoto
Sismo de magnitud 3.5 en Arequipa
Horas antes, a las 00:36:13 a. m., el IGP reportó el evento IGP/CENSIS/RS 2026-0522.
Las características del movimiento fueron:
- Magnitud: 3.5
- Profundidad: 15 kilómetros
- Epicentro: 8 kilómetros al sureste de Vítor, región Arequipa
- Intensidad: III en Vítor
Indeci recomienda estar preparados
Ante la ocurrencia de sismos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda identificar zonas seguras dentro de viviendas y centros de trabajo, contar con una mochila para emergencias y participar en simulacros para fortalecer la preparación ante un eventual sismo de mayor magnitud.