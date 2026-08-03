Los movimientos telúricos ocurrieron durante la madrugada de este lunes en las regiones San Martín y Arequipa. Ambos alcanzaron una intensidad III y no han dejado reportes de daños.
Los movimientos telúricos ocurrieron durante la madrugada de este lunes en las regiones San Martín y Arequipa. Ambos alcanzaron una intensidad III y no han dejado reportes de daños.

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que durante la madrugada de este 3 de agosto se registraron dos sismos en las regiones San Martín y Arequipa, ambos de intensidad III.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia de los movimientos telúricos.

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Sismo de magnitud 3.6 en San Martín

El primer reporte corresponde al evento IGP/CENSIS/RS 2026-0523, registrado a las 05:11:43 a. m.

Según el IGP, el sismo tuvo las siguientes características:

  • Magnitud: 3.6
  • Profundidad: 14 kilómetros
  • Epicentro: 18 kilómetros al sureste de Tarapoto, región San Martín
  • Intensidad: III en Tarapoto

Sismo de magnitud 3.5 en Arequipa

Horas antes, a las 00:36:13 a. m., el IGP reportó el evento IGP/CENSIS/RS 2026-0522.

Las características del movimiento fueron:

  • Magnitud: 3.5
  • Profundidad: 15 kilómetros
  • Epicentro: 8 kilómetros al sureste de Vítor, región Arequipa
  • Intensidad: III en Vítor

Indeci recomienda estar preparados

Ante la ocurrencia de sismos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda identificar zonas seguras dentro de viviendas y centros de trabajo, contar con una mochila para emergencias y participar en simulacros para fortalecer la preparación ante un eventual sismo de mayor magnitud.

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