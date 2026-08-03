Motociclista resulta herido tras choque con automóvil en Arequipa

Un motociclista resultó herido hoy luego de sufrir un accidente de tránsito con un automóvil en el cruce peatonal de la avenida Salaverry, frente al colegio San Martín en el distrito de Socabaya en Arequipa. El lesionado fue trasladado de emergencia al hospital Auna para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente habría ocurrido porque el automóvil, conducido por Diego Calisaya, habría realizado una maniobra de giro sin activar oportunamente la luz direccional, lo que generó una confusión en el conductor de la motocicleta de placa Paolo Alexander Zegarra Billar, quien cuestionó el desplazamiento del vehículo, produciéndose la colisión.

Tras el impacto, Zegarra Billar sufrió lesiones y fue evacuado al hospital Auna, donde quedó bajo atención médica.

En tanto, los efectivos realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. La motocicleta fue trasladada e internada en la comisaría como parte de las investigaciones.