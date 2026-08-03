Se dio inicio a la tercera fase de la Etapa Departamental Junín, de la Copa Perú 2026. Cuatro duelos que terminaron en dos victorias y dos empates.

Resultados

El “Submarino Amarillo” manda en el Grupo A. En uno de los duelos más atractivos del Grupo A, Asociación Sumar Motors (Huancayo) dio el golpe como visitante tras imponerse a Defensor Concepción (Concepción) en el estadio Richard Müller Vozeler.

A pesar del ferviente respaldo de la hinchada local que alentó de principio a fin, la experiencia y jerarquía del plantel de Sumar Motors se impusieron en el terreno de juego, consolidando un triunfo clave fuera de casa que ratifica su gran momento en el certamen.

La otra llave de este grupo, se disputó en el Estadio Monumental de Jauja, se enfrentaron A. Paccha Chico (Jauja) y Municipal La Oroya (Yauli), ambos equipos fueron cautelosos al momento de atacar y terminó el partido sin hacerse daño.

El grupo lo lidera Sumar Motors (3), A. Paccha Chico (1), Municipal La Oroya (1) y Defensor Concepción (0).

En el Grupo B, Juventud Alianza (Chupaca) dejó el alma en el estadio Municipal de Ahuac, Chupaca, y derrotó con un agónico 1 – 0 al favorito que era Municipal Usibamba (Concepción). Los Blanquiazules, despertaron gran expectativa en su hinchada local.

En la otra llave centro Estudiantil San Agustín – CESA (Huancayo) enfrentó a Atlético Chanchamayo, en el Estadio Monumental de Jauja. Un duelo parejo entre el Dios Wanka y Playa Hermosa que terminó con 1 gol por lado pero con muchas emociones encontradas en su hinchada que protagonizaron duelos verbales.

En este grupo, el que lidera la tabla es Alianza Juventud (3), seguido Atlético Chanchamayo (1), CESA (1) y Municipal Usibamba (0).