Seis instituciones educativas de las provincias de Huancayo y Chupaca, en la región Junín, recibirán un primer lote de 20 aulas prefabricadas tipo domo para garantizar la continuidad del servicio educativo tras los daños ocasionados por el sismo de magnitud 5.4 registrado el pasado 18 de julio.

La infraestructura temporal llegó a la región a bordo de semitraileres como parte de la respuesta del Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ).

Más de 20 aulas se distribuirán en seis instituciones educativas

Según la evaluación técnica realizada por especialistas de la DREJ y Pronied, las aulas tipo domo serán instaladas de manera prioritaria en seis colegios afectados por el movimiento telúrico.

La distribución será la siguiente:

I.E. Santiago León , en el centro poblado Santa Clara, distrito de Chongos Bajo (Chupaca): 6 domos .

, en el centro poblado Santa Clara, distrito de Chongos Bajo (Chupaca): . I.E. N.° 30163 , anexo de Pumpunya, Chongos Bajo (Chupaca): 2 domos .

, anexo de Pumpunya, Chongos Bajo (Chupaca): . I.E. N.° 31465 , centro poblado Huayucachi (Huancayo): 1 domo .

, centro poblado Huayucachi (Huancayo): . I.E. N.° 30175 , Huayucachi (Huancayo): 3 domos .

, Huayucachi (Huancayo): . I.E. N.° 30083 , San Juan de Iscos (Chupaca): 2 domos .

, San Juan de Iscos (Chupaca): . I.E. San Juan, centro poblado Patarcocha, San Juan de Iscos (Chupaca): 6 domos.

Objetivo es reiniciar clases el 10 de agosto

La Dirección Regional de Educación de Junín informó que continúa coordinando con Pronied, las UGEL Huancayo y UGEL Chupaca, además de las autoridades locales, para completar la entrega de los 83 domos anunciados por el sector Educación.

La meta es que las estructuras estén instaladas e inauguradas hasta el 7 de agosto, con el fin de que las clases puedan reanudarse con normalidad el 10 de agosto.

Directora pide apoyo para habilitar terrenos

La directora de la Institución Educativa Santiago León, Ana Quijada, señaló que el 80 % de la infraestructura del plantel fue declarado inhabitable tras el sismo.

El colegio, que funciona bajo la modalidad de Jornada Escolar Completa (JEC), contaba con 13 aulas para atender a más de 265 estudiantes de secundaria.

“Como colegio JEC tendríamos que trabajar con aulas funcionales, pero ya no se va a poder. Tendremos que hacerlo por grados y secciones”, manifestó.

La directora también indicó que uno de los principales problemas es la habilitación de los terrenos donde serán instalados los domos, trabajos que incluyen nivelación y remoción de tierra.

Asimismo, pidió apoyo a las autoridades locales para asumir estos costos, que en el caso de su institución ya ascienden a S/ 2.000.