La remoción de escombros se convirtió en una de las principales prioridades para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente sismo en el sur de Junín. En una reunión de trabajo, el Gobierno Regional de Junín, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y los alcaldes de los distritos damnificados acordaron reforzar la maquinaria y ordenar el registro de los daños para permitir el inicio de las obras.

Como parte de los acuerdos, los alcaldes asumirán el liderazgo de la limpieza y remoción de escombros en sus respectivas jurisdicciones. La intervención será coordinada entre los tres niveles de gobierno para agilizar la recuperación de las vías y zonas afectadas, además de generar las condiciones necesarias para iniciar la reconstrucción de las viviendas.

El gobernador regional, Zósimo Cárdenas Muje, informó que actualmente cerca de diez máquinas pesadas del Gobierno Regional operan en los sectores afectados. El despliegue será reforzado con aproximadamente siete unidades adicionales, que se sumarán a la maquinaria del Gobierno Nacional y de las municipalidades.

Las autoridades también acordaron acelerar el empadronamiento de las casas colapsadas y dañadas mediante un trabajo conjunto entre las municipalidades, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Subgerencia Regional de Defensa Civil.

Los distritos que aún no culminan el registro deberán incorporar la información al Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (Sinpad). Este procedimiento permitirá actualizar la cifra de damnificados y gestionar la incorporación de las localidades afectadas en la declaratoria de estado de emergencia.

La reunión se realizó luego de la visita de la presidenta Keiko Fujimori a Chongos Bajo y otras localidades afectadas. Durante su recorrido, la mandataria anunció una inversión de S/ 22 millones para impulsar la reconstrucción de viviendas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

“Todos, Gobierno Nacional, Gobierno Regional y gobiernos locales, apostaremos para que las familias vuelvan a tener una vivienda digna”, expresó el gobernador Zósimo Cárdenas.