El coordinador provincial de juntas vecinales de seguridad ciudadana Julio Pacori Romero resaltó que la presidenta Keiko Fujimori en su mensaje a la nación priorizara la atención al problema de la inseguridad ciudadana.

“Ha dicho que va a dar prioridad en el tema de seguridad ciudadana así como fortalecer a la Policía Nacional y sus sistema de inteligencia, han sido puntos muy claros”, resaltó.

Amerita el uso de las FFAA

Respecto al liderazgo que asumirán las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia Pacori señaló que tienen que respetarse dicha decisión ya que la situación es muy complicada sobre todo en el norte.

“Vamos a estar de acuerdo con cualquier medida que combata la delincuencia, nosotros como vecinos estamos dispuestos a apoyar en esta lucha”, remarcó el dirigente.

Coordinación con regiones

Rescató que se anuncie que trabajarán directamente con las autoridades de los gobiernos regionales y locales, “lo cual es importante para conocer los flagelos que tiene cada región”.

Dijo que en Tacna se avanzado en la lucha contra la criminalidad, ya que hasta hace un tiempo habían personas acribilladas en asaltos a mano armada y asesinatos. “Ha habido un trabajo de identificación y erradicación, marchas disuasivas y socialización con la población para que denuncie, se ha reducido la inseguridad de alguna manera”, sostuvo.

Recordó que Tacna por ser frontera recibe muchos extranjeros y muchos de ellos son delincuentes.

Pide más policías para Tacna

Elevó su pedido para que se incremente el número de policías ya que solo se cuenta con 1,900 y no alcanza para mantener la seguridad de 400,000 habitantes de la región.

Reiteró que los vecinos de las juntas vecinales están dispuestos a apoyar para que la delincuencia se elimine totalmente y Tacna sea ejemplo de seguridad.