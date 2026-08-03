El pasaje Casuarinas llegará este lunes a una audiencia clave que podría marcar un precedente para la defensa de las vías públicas en Huancayo. A las 8:30 de la mañana, la Sala Constitucional revisará el proceso de amparo que mantiene suspendida la recuperación de esta vía ubicada en la urbanización San Carlos, reconocida por la Municipalidad Provincial de Huancayo e inscrita en los Registros Públicos como espacio público, luego de que el Juzgado Constitucional, a cargo de la jueza Doris Cajincho Yáñez, concediera una medida cautelar de no innovar a favor de Moisés Villar Martínez.

El conflicto se inició cuando la Municipalidad Provincial de Huancayo emitió, el 30 de octubre de 2025, una resolución de demolición con el objetivo de recuperar el pasaje Casuarinas y restablecer su uso como vía pública.

Sin embargo, el 23 de diciembre de 2025, la jueza constitucional Doris Cajincho Yáñez otorgó una medida cautelar de no innovar dentro del proceso de amparo presentado contra la municipalidad, ordenando suspender las acciones sobre el pasaje mientras se resolvía la controversia.

Según los documentos presentados por los vecinos, la medida dejó paralizada la recuperación de una vía reconocida oficialmente como pública e inscrita en los Registros Públicos.

Posteriormente, el 30 de enero de 2026, el mismo juzgado declaró infundada la demanda de amparo; sin embargo, esta decisión fue apelada y ahora será revisada por la Sala Constitucional.

CONSECUENCIAS. Mientras el proceso continúa, los vecinos del pasaje Casuarinas aseguran que son ellos quienes afrontan las consecuencias de la disputa. Los moradores señalan que desde el año 2024 permanecen sin servicio de desagüe debido a que la infraestructura sanitaria habría quedado afectada.