Un hombre llamó la atención de decenas de peatones al ofrecer bolsas plásticas para cubrir el calzado durante las lluvias registradas en la capital. La escena fue grabada el último domingo por transeúntes y se volvió viral en redes sociales, donde muchos destacaron el ingenio del comerciante ante las condiciones climáticas.

El hecho ocurrió en el puente Alipio Ponce, ubicado entre los distritos de San Juan de Miraflores y Chorrillos. Las imágenes fueron compartidas principalmente en TikTok, donde comenzaron a circular entre miles de usuarios. En poco tiempo, el video acumuló reproducciones y comentarios sobre la creatividad mostrada por el comerciante.

La publicación dio paso a una serie de mensajes de usuarios que destacaron la capacidad del vendedor para identificar una oportunidad en medio de la lluvia. Otros aprovecharon la ocasión para resaltar el espíritu emprendedor que, según señalaron, caracteriza a muchos peruanos.

“Un par de lluvias más y alquilaré botes”, “El que sabe vender hasta piedras vende”, “Los peruanos somos inteligentes y muy hábiles”, “Perú superando la IA”, “Un peruano jamás se muere de hambre” y “Ojo de visionario”, escribieron algunos usuarios.





Lluvias dejaron aniegos en varios distritos

La precipitación comenzó alrededor de las 6:00 a. m. del domingo y se prolongó durante varias horas, lo que ocasionó acumulación de agua en diferentes vías de la capital. Esta situación redujo la fluidez del tránsito vehicular y dificultó el desplazamiento de los peatones.

Los aniegos fueron reportados en distritos como Breña, San Juan de Miraflores, Chorrillos, San Miguel, Miraflores y Villa El Salvador. En la zona sur de Lima, ciudadanos difundieron videos e imágenes que mostraban los grandes charcos formados por la lluvia.