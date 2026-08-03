Con el pago de la gratificación por Fiestas Patrias, muchas personas consideran renovar su celular aprovechando las promociones de la temporada. Sin embargo, especialistas recomiendan que la elección de un nuevo equipo no dependa únicamente del precio o de la marca, sino también de las necesidades de uso y de las características técnicas del dispositivo.

Según Alfredo Vento, gerente de Terminales de Entel, el smartphone se ha convertido en una herramienta indispensable para trabajar, estudiar, comunicarse y entretenerse, por lo que conviene evaluar qué funciones serán realmente útiles antes de realizar la compra.

“Hoy el celular se ha convertido en una herramienta esencial para trabajar, estudiar, entretenernos y mantenernos conectados. Por eso, antes de renovar un equipo, es importante evaluar qué funciones realmente necesitamos para elegir un dispositivo que nos acompañe en el día a día y nos brinde la mejor experiencia de uso”, señaló el ejecutivo.

1. Define el uso que le darás al celular

Antes de comparar modelos, identifica cuál será el uso principal del equipo.

Si utilizas el celular para trabajar, conviene priorizar un buen procesador, suficiente memoria RAM, amplio almacenamiento y una batería de larga duración. En cambio, quienes crean contenido o disfrutan de la fotografía pueden buscar equipos con cámaras avanzadas y funciones de inteligencia artificial.

Para quienes usan principalmente redes sociales, mensajería y plataformas de streaming, existen modelos con un equilibrio entre precio y prestaciones.

2. Elige un equipo pensando en el largo plazo

Un smartphone suele utilizarse durante varios años. Por ello, es recomendable optar por dispositivos que reciban actualizaciones de software, tengan suficiente capacidad de almacenamiento y mantengan un buen rendimiento conforme evolucionan las aplicaciones y el sistema operativo.

3. No te guíes únicamente por el precio

El modelo más económico no siempre representa la mejor inversión.

Antes de decidir, compara aspectos como:

Duración de la batería.

Calidad de la pantalla.

Velocidad del procesador.

Memoria RAM.

Capacidad de almacenamiento.

Invertir un poco más puede traducirse en una mejor experiencia de uso y una mayor vida útil del dispositivo.

4. Revisa las opciones de financiamiento

Durante campañas comerciales como Fiestas Patrias, diversos operadores ofrecen descuentos, cuotas sin intereses, programas de renovación y beneficios adicionales al adquirir un equipo con un plan.

Analizar estas alternativas puede facilitar el acceso a un smartphone de gama superior sin realizar un pago inicial elevado. En el caso de Entel, los usuarios pueden revisar las opciones disponibles en Mi Portal Entel.

5. Recicla tu antiguo celular

Si el equipo ya terminó su vida útil, una opción responsable es llevarlo a un punto de acopio de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para su reciclaje.

Entel dispone de puntos de recolección en sus centros de atención al cliente con el objetivo de facilitar la disposición adecuada de estos dispositivos y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Una compra informada puede marcar la diferencia

Antes de adquirir un nuevo celular, dedicar algunos minutos a comparar especificaciones y evaluar las necesidades personales permitirá realizar una compra más acertada y aprovechar mejor la inversión.