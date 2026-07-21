WhatsApp comenzó el despliegue de una de sus actualizaciones más importantes en materia de privacidad: la incorporación de nombres de usuario, una función que permitirá iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número de teléfono.

Con esta herramienta, los usuarios podrán identificarse mediante un nombre único, facilitando la interacción con personas, comunidades y empresas, al tiempo que reducen la exposición de uno de los datos personales más utilizados en campañas de fraude e ingeniería social.

No obstante, especialistas en ciberseguridad advierten que esta novedad también podría ser aprovechada por delincuentes informáticos para crear perfiles falsos que imiten a empresas, entidades públicas o personas conocidas.

“Los nombres de usuario representan un avance importante para proteger la privacidad de los usuarios, ya que reducen la exposición del número telefónico. Sin embargo, es fundamental mantenerse alerta, porque los ciberdelincuentes buscarán aprovechar esta novedad para generar confianza y engañar a las víctimas mediante perfiles falsos”, señaló Julio Seminario, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, Country Partner de Bitdefender.

¿Cómo crear un nombre de usuario en WhatsApp?

Una vez que la función esté habilitada en la cuenta, los usuarios podrán configurar su identificador desde la ruta:

Configuración > Cuenta > Nombre de usuario

Para crear un nombre de usuario, WhatsApp establece las siguientes condiciones:

Debe tener entre 3 y 30 caracteres .

. Debe incluir al menos una letra .

. Solo admite letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos .

. Algunos nombres serán reservados por Meta para proteger la identidad de empresas, organizaciones y figuras públicas.

¿Qué riesgos implica esta nueva función?

Aunque la actualización fortalece la privacidad, también abre la puerta a nuevas modalidades de fraude mediante perfiles con nombres muy similares a los de instituciones legítimas.

Entre los principales riesgos identificados por Bitdefender figuran:

Creación de cuentas que imitan marcas, bancos o entidades gubernamentales.

Mensajes falsos de supuestos servicios de soporte técnico.

Campañas de phishing utilizando nombres casi idénticos a los oficiales.

utilizando nombres casi idénticos a los oficiales. Mayor exposición cuando el nombre de usuario se publica en redes sociales u otras plataformas.

Recomendaciones para proteger la cuenta

Los especialistas recomiendan adoptar algunas medidas para reducir el riesgo de fraude:

Elegir un nombre de usuario que no revele información personal.

Activar la función Username Key , cuando esté disponible, para añadir una capa adicional de seguridad.

, cuando esté disponible, para añadir una capa adicional de seguridad. Desconfiar de mensajes inesperados, incluso si parecen provenir de contactos legítimos.

Confirmar por otro medio cualquier solicitud de dinero, contraseñas o datos personales.

Mantener WhatsApp actualizado para acceder a las últimas funciones de seguridad.

Utilizar herramientas de ciberseguridad que detecten enlaces maliciosos e intentos de phishing.

“Compartir un nombre de usuario en lugar del número telefónico mejora la privacidad, pero no elimina los riesgos del fraude digital. Antes de confiar en un contacto nuevo, siempre es recomendable verificar su identidad y evitar interactuar con enlaces o archivos sospechosos”, concluyó Seminario.