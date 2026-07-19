Waze anunció una serie de actualizaciones orientadas a ofrecer una experiencia de navegación más personalizada e inteligente. Las nuevas funciones incorporan capacidades de Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, para facilitar la búsqueda de destinos, reportar incidentes mediante conversaciones naturales y adaptar las rutas a las preferencias de cada conductor.

Las novedades fueron presentadas por Gai Berkovich, vicepresidente y gerente general de Waze, quien señaló que la plataforma busca evolucionar de una aplicación de navegación a un asistente inteligente capaz de adaptarse a las necesidades de cada usuario.

Modo motocicleta llega a Perú

Entre las principales novedades destaca el modo motocicleta, una función diseñada para quienes se desplazan en vehículos de dos ruedas.

Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para calcular rutas que consideran características específicas de las motocicletas, como el acceso a calles más estrechas y las condiciones del pavimento. Además, incorpora alertas sobre riesgos relevantes para motociclistas, entre ellos baches, reductores de velocidad, pasos peatonales elevados, puentes estrechos y el fin de banquinas.

La información se complementa con los reportes de tráfico en tiempo real de la comunidad de Waze y con las actualizaciones realizadas por editores de mapas especializados.

El modo motocicleta ya se encuentra disponible para dispositivos Android e iOS en Perú, Argentina, Brasil, Colombia, México, Filipinas y Malasia.

Rutas adaptadas a las preferencias del conductor

Otra de las funciones anunciadas es la navegación personalizada, que utiliza el historial de viajes del usuario y el comportamiento del tráfico local para sugerir rutas acordes con sus hábitos de conducción.

Por ejemplo, si una persona suele preferir autopistas antes que calles con múltiples intersecciones o semáforos, Waze priorizará ese tipo de recorridos. La empresa indicó que la función puede desactivarse desde la configuración de la aplicación.

La navegación personalizada comenzó su despliegue global para dispositivos Android e iOS.

Menos interrupciones durante el viaje

Waze también incorporó el modo “Menos conversación”, pensado para quienes desean reducir las indicaciones por voz mientras conducen.

Con esta modalidad, la aplicación mantiene las alertas esenciales relacionadas con giros, cambios de carril y peligros en la vía, pero disminuye la cantidad de instrucciones para permitir que el usuario escuche música o podcasts con menos interrupciones.

Esta función ya está disponible para todos los usuarios de Android e iOS a nivel mundial.

Gemini mejora los reportes y la búsqueda de destinos

Las nuevas capacidades de Gemini también llegan a los Reportes Conversacionales, que permiten informar incidentes de tránsito utilizando lenguaje natural.

Además de reportar accidentes o congestión vehicular, los usuarios podrán sugerir cambios en el mapa, como el cierre de una calle o la actualización de una dirección. Estas sugerencias serán revisadas por los editores de mapas de Waze antes de incorporarse a la plataforma.

Inicialmente, esta función comenzó a implementarse en Estados Unidos y Brasil para Android e iOS.

Por otro lado, la aplicación incorpora una búsqueda conversacional de destinos. Antes de iniciar un recorrido, el usuario podrá realizar consultas por voz como “Busca una cafetería abierta ahora”, “Encuentra un estacionamiento cerca de mi destino” o “Encuentra una estación de servicio cercana con los precios más bajos”.

La herramienta mostrará una lista de opciones y permitirá seleccionar el destino utilizando únicamente comandos de voz.

Esta funcionalidad ya está disponible para los usuarios de Waze Beta en Android e iOS.