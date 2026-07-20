Un grupo de estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) desarrolló un bastón inteligente diseñado para mejorar la seguridad y autonomía de las personas con discapacidad visual durante sus desplazamientos.

El prototipo fue creado por Elías Ramos, Jairo Dueñas y Verónica Idrogo, estudiantes de Ingeniería Industrial, quienes diseñaron un dispositivo equipado con sensores capaces de detectar obstáculos, desniveles y otras situaciones de riesgo, emitiendo alertas sonoras y de vibración en tiempo real.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú más de 600 mil personas viven con discapacidad visual, una población que enfrenta dificultades diarias debido al estado de la infraestructura urbana y otros obstáculos en la vía pública.

Un proyecto inspirado en una experiencia personal

El estudiante Elías Ramos explicó que la iniciativa nació tras un accidente sufrido por un familiar con discapacidad visual.

“La idea surgió a partir de una experiencia personal. Un familiar con discapacidad visual sufrió una caída y, al no tener su bastón cerca, no pudo orientarse ni pedir ayuda con facilidad. Esa situación me hizo reflexionar sobre las dificultades que enfrentan diariamente muchas personas invidentes y me motivó a desarrollar una solución que contribuya a su seguridad y autonomía”, señaló.

El equipo invirtió aproximadamente 120 soles para desarrollar el prototipo, con el objetivo de ofrecer una alternativa tecnológica de bajo costo y fácil acceso.

Sensores y alertas para una movilidad más segura

El dispositivo incorpora un botón de encendido ubicado en el mango ergonómico que activa el sistema de asistencia.

Una vez en funcionamiento, el bastón emplea sensores electrónicos para identificar obstáculos y desniveles, mientras que un sistema de alertas sonoras, vibración y otras señales preventivas informa al usuario sobre posibles riesgos durante el recorrido.

Según Jairo Dueñas, el desarrollo busca complementar las funciones del bastón convencional.

“Un bastón convencional ayuda en la orientación, pero no siempre brinda alertas automáticas ante situaciones de peligro. Por ello, este bastón incorpora sensores electrónicos para detectar obstáculos y alertas sonoras en tiempo real”, indicó.

Tecnología accesible con enfoque social

Los estudiantes destacaron que el proyecto busca demostrar que la innovación también puede orientarse a resolver problemas cotidianos y mejorar la calidad de vida de las personas.

Ramos señaló que el bastón inteligente fue concebido como una solución funcional, económica y accesible para fortalecer la autonomía de quienes presentan discapacidad visual o baja visión, así como de adultos mayores.

“Innovar también es servir y ayudar”, afirmó.