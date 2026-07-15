Durante años, la limpieza del hogar siguió una rutina casi invariable: barrer, aspirar y trapear por separado. Sin embargo, la evolución de los electrodomésticos está modificando esos hábitos con equipos que integran varias funciones en un solo proceso.

En el Perú, las personas dedican 2,5 horas al día a actividades domésticas como cocinar, limpiar y lavar, de acuerdo con un informe sobre uso del tiempo y trabajo doméstico no remunerado. En ese contexto, fabricantes del sector sostienen que la incorporación de nuevas tecnologías puede contribuir a reducir el tiempo destinado a estas labores.

La tecnología cambia la forma de limpiar

Las llamadas aspiradoras-lavadoras de piso permiten aspirar y limpiar distintas superficies en una sola pasada, una característica que responde a consumidores que buscan mayor eficiencia en el mantenimiento del hogar.

Según Paul Saldaña, gerente comercial de Tineco Perú, la innovación en esta categoría apunta a simplificar las tareas cotidianas.

“Por muchos años asumimos que limpiar bien significaba dedicar más tiempo y utilizar varios implementos. Hoy esa lógica está cambiando. La innovación ya no busca que las personas limpien más, sino que limpien mejor, con menos esfuerzo y en menos tiempo”, señaló.

Hogares con nuevas necesidades

El trabajo híbrido, la presencia de mascotas, los hogares con niños pequeños y el ritmo de vida en las grandes ciudades han impulsado la demanda de soluciones que permitan optimizar el tiempo dedicado a las labores domésticas.

En ciudades como Lima, donde el polvo y la humedad forman parte de la rutina diaria, los equipos que combinan aspirado y lavado buscan reducir el esfuerzo físico sin dejar de lado una limpieza profunda.

Para Saldaña, el interés de los consumidores ya no se centra únicamente en mantener la casa limpia.

“Cada vez más personas buscan simplificar tareas para dedicar ese tiempo a actividades que generan bienestar, como compartir con la familia, descansar o simplemente desconectarse. La tecnología tiene sentido cuando ayuda a mejorar la calidad de vida cotidiana”, indicó.

Un mercado con potencial de crecimiento

Aunque este tipo de electrodomésticos tiene una mayor presencia en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia, su adopción en el Perú todavía se encuentra en una etapa de crecimiento.

Tineco informó que cumple dos años de operaciones en el país impulsando esta categoría con equipos que incorporan sensores inteligentes para detectar el nivel de suciedad, ajustar automáticamente la potencia de limpieza y ejecutar sistemas de autolimpieza.

De acuerdo con la empresa, Euromonitor International la reconoció como líder mundial en la categoría de aspiradoras-lavadoras de piso, con una participación global del 35 % en 2025.

El ejecutivo sostuvo que la evolución del mercado estará marcada por tecnologías que permitan recuperar tiempo para otras actividades cotidianas.