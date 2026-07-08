La creciente incorporación de la inteligencia artificial (IA) en actividades como la redacción de textos, la organización de información y la automatización de procesos ha abierto un debate sobre el papel de las habilidades humanas en la era digital.

Con ese objetivo, el próximo 25 de julio se realizará el taller gratuito “La Inteligencia Artificial y las nuevas habilidades que recordamos de la memoria del ser humano”, una actividad virtual orientada a reflexionar sobre el uso del tiempo, la atención y el bienestar personal en un contexto marcado por el avance tecnológico.

Tecnología y desarrollo personal

El taller será dirigido por Alexis Velásquez, especialista en inteligencia artificial, quien abordará temas relacionados con la atención, la reflexión personal, la gestión del tiempo y el bienestar emocional.

Según explicó el especialista, la expansión de las herramientas de IA plantea nuevas oportunidades para replantear la manera en que las personas utilizan el tiempo que antes destinaban a tareas repetitivas.

“En los últimos años hemos buscado herramientas que nos permitan hacer más cosas en menos tiempo. Ahora que la inteligencia artificial puede asumir muchas tareas repetitivas, vale la pena preguntarnos cómo queremos aprovechar ese tiempo disponible”, señaló Velásquez.

Conversación y ejercicios prácticos

La actividad combinará exposiciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana con ejercicios de respiración consciente, meditación y dinámicas participativas orientadas al intercambio de experiencias.

Los organizadores precisaron que el taller está dirigido a personas interesadas en la tecnología, el desarrollo personal y el bienestar, sin necesidad de contar con conocimientos previos sobre inteligencia artificial o experiencia en prácticas de meditación.

Datos clave

Actividad: La Inteligencia Artificial y las nuevas habilidades que recordamos de la memoria del ser humano.

La Inteligencia Artificial y las nuevas habilidades que recordamos de la memoria del ser humano. Fecha: 25 de julio de 2026.

25 de julio de 2026. Hora: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Modalidad: Online.

Online. Costo: Gratuito.

Gratuito. Contacto: 983 405 786.