Consultar correos electrónicos, responder mensajes, asistir a reuniones virtuales, ver videos o navegar por redes sociales son actividades cotidianas que incrementan el tiempo frente a las pantallas.

Según la American Optometric Association (AOA), hasta el 90 % de las personas que utilizan dispositivos digitales durante tres horas o más al día presentan algún síntoma relacionado con la fatiga ocular digital, como ojos secos, visión borrosa, sensibilidad a la luz o cansancio visual.

Aunque los especialistas señalan que el uso prolongado de pantallas no suele causar daños permanentes en la vista, sí puede generar molestias que afectan el bienestar diario.

1. Ajusta el brillo de la pantalla según la iluminación

Uno de los errores más frecuentes es utilizar el brillo de la pantalla demasiado alto en interiores o demasiado bajo cuando hay mucha luz ambiental.

La recomendación es activar el brillo automático o regular manualmente la intensidad para adaptarla al entorno, reduciendo así el esfuerzo que realizan los ojos para enfocar la información.

De acuerdo con Xiaomi, la nueva Serie Xiaomi 17T incorpora pantallas AMOLED con un brillo máximo de hasta 3.500 nits, lo que facilita la visualización incluso bajo luz solar intensa.

2. Activa el filtro de luz azul durante la noche

Diversos estudios han asociado la exposición excesiva a la luz azul en horarios nocturnos con alteraciones en los ciclos de sueño y un mayor cansancio visual.

Por ello, muchos teléfonos inteligentes incluyen modos de lectura o filtros de luz azul que modifican la temperatura de color de la pantalla para ofrecer una imagen más cálida durante las últimas horas del día.

Esta función puede contribuir a una experiencia visual más cómoda antes de dormir.

3. Utiliza las herramientas de cuidado ocular del dispositivo

Los fabricantes también han incorporado tecnologías orientadas a mejorar la comodidad visual durante el uso prolongado.

Xiaomi destaca que su sistema Vision Care, disponible en la Serie Xiaomi 17T, ajusta automáticamente distintos parámetros de la pantalla para reducir la fatiga ocular y mejorar la experiencia de visualización.

Según la compañía, esta línea de smartphones es la primera de la marca en obtener la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care, que evalúa tecnologías enfocadas en el cuidado visual.

La regla 20-20-20 para descansar la vista

Además de utilizar las funciones disponibles en los dispositivos, la American Optometric Association recomienda aplicar la regla 20-20-20.

Esta consiste en que cada 20 minutos de uso de pantallas se mire un objeto situado a aproximadamente 6 metros de distancia durante al menos 20 segundos, con el fin de relajar los músculos oculares y disminuir la fatiga visual.

Los especialistas coinciden en que combinar estos hábitos con pausas frecuentes puede ayudar a mejorar el confort visual durante las jornadas de trabajo o estudio.