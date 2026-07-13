El mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas de la médula ósea, afecta principalmente a personas mayores de 60 años. En el Perú, cada año se registran aproximadamente 2.357 nuevos casos, según cifras difundidas por Johnson & Johnson Innovative Medicine.

Aunque los avances científicos han transformado el tratamiento de esta enfermedad en los últimos años, especialistas advierten que uno de los mayores desafíos continúa siendo el acceso oportuno a terapias innovadoras, factor clave para mejorar el pronóstico de los pacientes.

Innovación permite mejores resultados en el tratamiento

De acuerdo con la información presentada, la incorporación de nuevas alternativas terapéuticas ha permitido ampliar las opciones para el manejo del mieloma múltiple en distintas etapas de la enfermedad.

La evidencia citada por la compañía señala que la innovación médica puede:

Incrementar la esperanza de vida hasta en un 96 % .

. Prolongar los periodos de remisión de la enfermedad.

Aumentar la supervivencia global aproximadamente en un 50 %.

Además, un diagnóstico temprano resulta fundamental, ya que los síntomas del mieloma múltiple suelen confundirse con otras enfermedades, retrasando el inicio del tratamiento.

“Hoy existen alternativas innovadoras para distintas etapas del mieloma múltiple que están cambiando la forma en que se trata esta enfermedad. Cuando los pacientes acceden de manera oportuna a estas opciones, es posible mejorar significativamente el control de la enfermedad y su calidad de vida”, afirmó Sergio Andrés Beltrán, director de Asuntos Médicos de Johnson & Johnson Innovative Medicine para Latinoamérica Norte.

El acceso oportuno sigue siendo un reto

Especialistas sostienen que el impacto de la innovación depende no solo del desarrollo de nuevos tratamientos, sino también de que estos estén disponibles para los pacientes en el momento adecuado.

Según Johnson & Johnson Innovative Medicine, facilitar el acceso temprano a terapias innovadoras puede contribuir a obtener respuestas más profundas y duraderas, además de favorecer una mejor calidad de vida.

Beneficios para los sistemas de salud

La innovación en salud también puede generar beneficios para los sistemas sanitarios.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Tulane, la incorporación estratégica de tecnologías innovadoras puede traducirse en ahorros a largo plazo, optimizar la atención médica y favorecer tratamientos más personalizados.

En ese contexto, los especialistas plantean la importancia de que los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias consideren no solo la eficacia clínica de los tratamientos, sino también su impacto sobre la calidad de vida y el valor integral para los pacientes.