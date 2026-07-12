El pequeño Nathan protagonizó el primer trasplante de corazón pediátrico del año en el Perú, tras una espera de 113 días que puso a prueba tanto a su familia como al equipo médico del Instituto Nacional Cardiovascular (Incor), informó EsSalud.

El niño ingresó a la lista oficial de espera el 4 de enero de 2026, luego de ser diagnosticado con insuficiencia cardíaca avanzada y miocardiopatía dilatada no isquémica, una condición que ponía en riesgo inminente su vida.

Al respecto, el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, informó que la alerta de un órgano compatible llegó recién el 26 de junio, gracias al gesto solidario de la familia de una niña que había sido declarada con muerte encefálica en otro hospital del país.

Ese mismo día, un equipo multidisciplinario del Incor activó de inmediato los protocolos internacionales de procuramiento, ablación y posterior trasplante de órgano. Para la madre de Nathan, Patricia Soto, la noticia llegó en una fecha que jamás olvidará: contó que recibir la llamada informándole que había un donante el día de su cumpleaños fue el mejor regalo que ha recibido, y agregó que, aunque el camino de recuperación continúa, ya superaron la etapa más difícil.

Para el viernes 10 de julio, tras permanecer 14 días hospitalizado y con una condición favorable, Nathan recibió el alta médica definitiva para iniciar una nueva etapa acompañado de su familia.

Cabe mencionar que este procedimiento representa el número 139 desde el reinicio del Programa de Trasplante Cardíaco del Incor en 2010, y constituye la sexta intervención cardíaca de este tipo en lo que va del 2026.

EsSalud aprovechó el caso para exhortar a la población a fomentar la cultura de la donación de órganos, recordando que un acto solidario en medio del dolor puede convertirse en una nueva oportunidad de vida para quien espera un trasplante.