El ritmo acelerado de la vida, las extensas jornadas laborales y la constante exposición a dispositivos digitales han incrementado los niveles de estrés en la población. Ante este panorama, cada vez más personas optan por actividades de bajo impacto que contribuyan al bienestar físico y emocional.

Una de ellas es el Tai Chi Chuan, disciplina tradicional de origen chino que combina movimientos lentos, respiración consciente y concentración mental.

Para Alfredo Ishiguro, instructor de Tai Chi Chuan estilo Chen y director de la Escuela Shihei, esta práctica ofrece beneficios que van más allá del ejercicio físico.

“El Tai Chi trabaja simultáneamente el cuerpo, la respiración y la mente, por lo que puede convertirse en una herramienta valiosa para afrontar el estrés cotidiano y mejorar la calidad de vida”, afirma.

Cinco beneficios del Tai Chi para la salud

1. Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad

La práctica constante favorece la respiración profunda y la atención plena, lo que contribuye a disminuir la tensión acumulada y generar una mayor sensación de calma.

2. Mejora el equilibrio y la coordinación

Los movimientos controlados fortalecen la estabilidad corporal y desarrollan una mayor conciencia del movimiento, beneficios que pueden ser útiles para personas de distintas edades.

3. Favorece la concentración

El Tai Chi exige mantener la atención en cada movimiento y en la respiración, ayudando a mejorar la capacidad de enfoque y reducir las distracciones del entorno.

4. Promueve el bienestar físico sin ejercicios de alto impacto

A diferencia de otras disciplinas deportivas, el Tai Chi trabaja progresivamente la movilidad, la flexibilidad y la postura, por lo que puede ser practicado por personas con diferentes niveles de condición física.

5. Fortalece la conexión entre cuerpo y mente

La disciplina invita a reconocer las sensaciones físicas y emocionales, fomentando hábitos de autocuidado y una mayor conciencia del propio bienestar.

Un enfoque preventivo para cuidar la salud

Según Alfredo Ishiguro, el creciente interés por el Tai Chi responde a la búsqueda de alternativas que permitan cuidar la salud desde una perspectiva integral y preventiva.

“Muchas personas llegan buscando reducir el estrés y terminan descubriendo una forma diferente de relacionarse consigo mismas y con su entorno”, sostiene el especialista.