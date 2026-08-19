La Municipalidad Distrital de Carabamba invita a profesionales, técnicos y personas que cumplan con los perfiles requeridos a participar en la Convocatoria CAS N.° 002-2026-MDC, que ofrece 22 puestos laborales en diferentes áreas de la institución.

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Puestos disponibles: gerencias y jefaturas; asistentes y auxiliares administrativos; especialistas en tesorería, almacén, educación, cultura y deporte; operadores de retroexcavadora y motoniveladora, chofer de camioneta; jefe (operador) de seguridad; analista y otros puestos especializados.

Para postular, los interesados presentarán su CV por Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Carabamba, frente a la plaza de armas; e ingresar al enlace de Google Drive para descargar y revisar las bases de la convocatoria, donde encontrarán los requisitos, perfiles, cronograma y demás condiciones para postular.

La convocatoria laboral fue hecha mediante Resolución de Gerencia N° 129-2026-MDC/GM, sustentada en el informe legal N° 011-2026-MDEC-FWAZ/ALE, ; y el informe N° 001-2026-MDC/Comité CAS, emitido por el Comité de evaluación CAS.

Las bases del proceso establecen los requisitos, etapas, y criterios del concurso, conforme a ley. Los requisitos que deben cumplirse para desempeñar las funciones que los puestos requieren, así como la descripción de las funciones y actividades a realizar en el puesto o cargo se encuentran especificados en el link publicado en la pagina institucional, al que pueden acceder los interesados.

El sueldo oscila entre S/ 1,600 a S/ 3,250, según el cargo o puesto a ocupar. La convocatoria es hasta este 28 de agosto, la presentación del CV u hoja de vida documentada se presentará el 31 de agosto en la mesa de partes de la municipalidad de Carabamba, frente a la plaza de armas, de 8 de la mañana a 1:00 p.m.

La evalaución de la hoja de vida se realizará el 31 de agosto, de 2:30 p.m. a 5:00 p.m.; después de esa hora se hará la publicación de los resultados de la evaluación de la hoja de vida, quedando aptos para la entrevista personal en el local municipal. Los resultados se publicarán en el portal institucional al término de la evaluación.

La entrevista personal será el 01 de septiembre y se hará la publicación del resultado final en el local municipal y en el portal institucional, para proceder a la suscripción de los contratos respectivos.