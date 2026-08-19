Los casos de dengue se disparan en La Libertad. Los pacientes con esta enfermedad incrementaron de 4,293 a 5,677 en el último mes, lo que ha generado preocupación porque se estima que las estadísticas puedan seguir creciendo con la llegada del fenómeno El Niño.

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EN CIFRAS

El 20 de julio último, la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud (Minsa) reportó que en este departamento se contabilizaron 3,144 pacientes confirmados y 1,149 sospechosos. Esto hacía un total de 4,293 personas con síntomas de esta enfermedad.

Ayer, 18 de agosto, el Minsa mostró un incremento de 32.24%. Ahora, los casos registrados alcanzan los 5,677 (4,358 confirmados y 1,319 probables). Esto equivale a 1,384 pacientes más que el mes anterior.

El último estudio, además, indica que 20 pacientes mostraron signos graves de dengue, 791 tuvieron signos de alarma y 4,866 no tuvieron signos de alarma.

GÉNERO Y EDADES

La Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas también confirmó que la mayoría de contagios se dio en mujeres: 2,969 (52.3%). En tanto, la cifra en varones llegó a 2,708 (47.7%).

Respecto a las edades, el Minsa detalló que 1,103 (19.43%) son niños de 0 a 11 años. También hay 755 menores de 12 a 17 años (13.3%) y 1,322 jóvenes entre 19 y 29 años (23.29%).

La cifra más alta está entre personas de 30 a 59 años: 2073 casos, lo que hace un 36.52%.

Por último figuran los adultos mayores de 60 años a más. Acá se han reportado 424 contagios (7.47%).

Además, el total de los casos de dengue se concentra en siete de las doce provincias de La Libertad. Encabezan la lista Trujillo y Virú, con 2,482 y 2,481 pacientes, respectivamente. Después están Chepén (476 casos), Ascope (144), Pacasmayo (79), Gran Chimú (13) y Pataz (2).

ALERTA

La Libertad es la tercera región con más contagios del país, después de Piura y San Martín, pero se teme que los casos puedan aumentar por la llegada del fenómeno El Niño.

Sin embargo, los insumos para atender a quienes contraen esta enfermedad no estarían llegando a tiempo, lo que originaría desabastecimiento en hospitales, según confirmó el gerente regional de Salud, Gerardo Florián.

El funcionario atribuyó la demora al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).

“Tenemos desabastecimiento de catéteres, de equipos de venoclisis, que son tan necesarios para poder canalizar una vía e hidratar al paciente con dengue. Por parte del CENARES no nos hacen llegar hasta la actualidad, ya estamos en agosto y hay una demora bastante alta. Viendo los establecimientos del primer y segundo nivel, tenemos medicamentos hasta octubre. Pero en los hospitales de nivel 3 como el Belén y el Regional, ya estamos teniendo desabastecimiento”, dijo a RPP Trujillo.