El Gobierno Regional de La Libertad le pagará 11,161.94 soles al exgobernador César Acuña Peralta por concepto de vacaciones truncas acumuladas el 2025, año que renunció al cargo para postular sin éxito a la presidencia de la República.

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DOCUMENTO

Según la Resolución Subgerencial N° 000287-2026-GRLL-GGR-GRA-SGRH, emitida el 14 de agosto, el líder de Alianza para el Progreso (APP) solicitó “el pago de beneficios sociales, vacaciones no gozadas y truncas, por haber laborado en el cargo de gobernador del Gobierno Regional La Libertad”.

El documento precisa que César Acuña se mantuvo en el cargo del 1 de enero de 2023 al 13 de octubre de 2025.

“Como resultado de la verificación del récord vacacional y de la aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 013-2019-PCM, se determina que el exgobernador hizo uso efectivo de sesenta y dos (62) días calendario de descanso vacacional, de los cuales sesenta (60) días corresponden a los dos períodos vacacionales completos generados por los años 2023 y 2024, y dos (02) días deben imputarse al período de vacaciones truncas correspondiente al año 2025”, precisa la resolución.

Ante esto, se dispone “reconocer el pago de vacaciones truncas” por nueve meses y once días. También se precisa que el sueldo del exgobernador era de S/ 14,300, por lo que se le adeuda S/ 11,161.94 (S/ 10,725.00 por nueve meses y S/ 436.94 por once días).

“Dejar establecido que el pago de los beneficios reconocidos en la presente resolución estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y se atenderán con cargo al presupuesto aprobado, debiéndose correr traslado de la presente resolución al Comité de Priorización de Pago de Deudas reconocidas por la vía administrativa (no judicial)”, indica.

POLÉMICA

Mientras ejerció como gobernador, César Acuña estuvo en la polémica por sus constantes licencias, vacaciones y viajes de servicio. En total, acumuló 145 días fuera del cargo para el cual fue elegido: 60 el 2023, 51 el 2024 y 34 el 2025.