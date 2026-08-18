Vientos de gran intensidad hicieron vivir momentos de tensión a vecinos de diferentes puntos de la provincia de Trujillo, ayer, en la región La Libertad.
TEMOR. En el distrito de La Esperanza, moradores de la calle Blanca Encalada reportaron la caída de un poste, mientras que en Víctor Larco Herrera, en el sector Buenos Aires, un techo de calamina colapsó ante la fuerza del aire.
Similar panorama se vivió en los exteriores del colegio Liceo Trujillo, ubicado en la urbanización Primavera de Trujillo. Una hoja de una palmera artificial que cubre una antena de telecomunicaciones también cayó por la intensidad del viento, situación que puso en riesgo la integridad de los estudiantes.
En el distrito victorlaquense también se produjo la caída de un árbol debido a las ráfagas de viento. Según vecinos, el arbusto se encontraba plantado en un parque de la urbanización Vista Alegre.
En el distrito de Huanchaco, ciudadanos del sector Ramón Castilla sufrieron la caída de techos de calamina. Ante esta situación, algunos de ellos se vieron obligados a reforzar sus cubiertas para evitar que el viento se las lleve.
De acuerdo con el Senamhi, para el miércoles 19 de agosto se esperan ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.
LE PUEDE INTERESAR
- Trujillo: Desprotegidos ante el peor “Niño” de la historia
- La Libertad: Pobre inversión en Salud, Transportes y Agricultura
- La Libertad: Más mujeres deben ocupar cargos relevantes
- La Libertad: Dirigente de transporte cuestiona Plan Escudo
- Siete alcaldes buscan la reelección encubierta en La Libertad
- Exigen seriedad en la recuperación de las playas de Trujillo
- Empresarios de La Libertad no confían en equipo que atenderá fenómeno El Niño
- La Libertad supera los 2 millones de habitantes
- La Libertad: Canal Madre de Chavimochic costará S/ 2,200 millones
- La Libertad: Un total de 21 colegios afectados por fuertes vientos