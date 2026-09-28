Un mototaxista fue asesinado la noche del domingo 27 de septiembre cuando se desplazaba por la calle Chacracerro, en Comas. El ataque ocurrió cerca de su vivienda y quedó registrado por una cámara de seguridad.

La víctima fue identificada como Angelo Andazabal Reyes, de aproximadamente 30 años. En las imágenes se observa que una motocicleta con dos ocupantes lo interceptó y uno de ellos descendió para dispararle.

Tras efectuar los disparos, el atacante volvió a subir al vehículo en el que lo esperaba su cómplice. Ambos escaparon del lugar mientras la víctima quedó herida.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Criminalística acudieron posteriormente para recoger evidencias. En la escena encontraron aproximadamente 12 casquillos de bala.





Víctima falleció en el hospital

Según el relato de una vecina, el hermano de la víctima llegó al lugar tras enterarse del ataque y lo encontró con signos de vida. Andazabal fue trasladado en otra mototaxi hasta el hospital Sergio Bernales, donde finalmente falleció.

“Nos asustamos, porque el chico estaba sangrando, y al toque le pasaron la voz a su hermano, se lo llevó en otra mototaxi. Su hermano se dio cuenta que aún respiraba, pero en el hospital falleció”, indicó.

La Policía revisa las imágenes de seguridad para identificar a los responsables. Entre las hipótesis iniciales se encuentra un posible ajuste de cuentas, aunque esta versión aún debe ser determinada por las investigaciones.