Artista piurano Wilmer Lalupú Flores participa con las mejores obras.
Artista piurano Wilmer Lalupú Flores participa con las mejores obras.

Invitado por el “Curador de arte” Antonio Zegarra, el artista piurano Wilmer Lalupú Flores participa de la denominada “Equinoccio: el equilibrio de las diferencias”, que se lleva a cabo en la galería del Centro Cultural de la UNIFÉ en La Molina-Lima.

La exposición colectiva muestra las historias de varios plásticos con distintas experiencias, que encuentran en este espacio un punto común y reúne las trayectorias y miradas de los mejores artistas nacionales.

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PARTICIPANTES

Están presentes, la escultora Sandra Mavila (Lima); los pintores Wilmer Lalupú (Piura); Joselito Sabogal (Cajamarca), Juancarlos Ñañake (Chiclayo); Heyner Solís (Amazonas) y Óscar Dextre (Ayacucho). Además del productor de arte digital, el trujillano Antonio Zegarra y el fotógrafo Mauricio Fernandini (Chiclayo).

“Más allá de las diferencias en sus lenguajes, técnicas y procesos creativos, existe algo que considero fundamental, la cercanía generacional de cada uno de los participantes, sus trayectorias y la calidad humana que existe detrás de cada propuesta”, dice Lalupú.

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