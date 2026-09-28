Invitado por el “Curador de arte” Antonio Zegarra, el artista piurano Wilmer Lalupú Flores participa de la exposición colectiva denominada “Equinoccio: el equilibrio de las diferencias”, que se lleva a cabo en la galería del Centro Cultural de la UNIFÉ en La Molina-Lima.

La exposición colectiva muestra las historias de varios plásticos con distintas experiencias, que encuentran en este espacio un punto común y reúne las trayectorias y miradas de los mejores artistas nacionales.

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PARTICIPANTES

Están presentes, la escultora Sandra Mavila (Lima); los pintores Wilmer Lalupú (Piura); Joselito Sabogal (Cajamarca), Juancarlos Ñañake (Chiclayo); Heyner Solís (Amazonas) y Óscar Dextre (Ayacucho). Además del productor de arte digital, el trujillano Antonio Zegarra y el fotógrafo Mauricio Fernandini (Chiclayo).