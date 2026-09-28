Hardin Abril Velarde, candidato a la alcaldía de Tiabaya por el partido Perú Primero, sostiene que su experiencia como autoridad de Uchumayo le permitirá asumir el reto de dirigir Tiabaya. Plantea mejorar el transporte y la seguridad.

Usted es autoridad con licencia de Uchumayo, distrito vecino de Tiabaya. ¿Por qué decidió postular ahora en Tiabaya?

Puede resultar complicado para algunos vecinos de Uchumayo entender esta decisión, pero yo he nacido en Tiabaya. Mis padres, mis abuelos y parte de mi familia son de este distrito. Fueron los vecinos, dirigentes y amistades quienes me animaron a evaluar esta posibilidad. Finalmente decidimos participar en las elecciones de 2027 con todo el cariño y la disposición para dar lo mejor. Además, considero que la experiencia debe evaluarse por los méritos y logros obtenidos. Esa experiencia me ha permitido tomar la decisión de decir que Tiabaya, el distrito donde nací, merece más y necesita volver a brillar.

¿Qué aspectos de Tiabaya considera que deben recuperarse?

Tiabaya tiene todas las condiciones para desarrollarse. Tiene un hermoso paisaje, campiña, agricultura, producción de ajo, cebolla y pera, además de costumbres y tradiciones que se han ido perdiendo. La autoridad que llegue en 2027 tiene que promocionar, preservar y recuperar todo aquello que forma parte de nuestra identidad.

Uno de los principales problemas es el transporte. ¿Qué propone para mejorar este servicio?

El transporte es un problema nacional que también afecta a los distritos. No podemos decir simplemente que no es competencia municipal. Tenemos que conversar con la Municipalidad Provincial y realizar las coordinaciones necesarias para que los inspectores estén acreditados y capacitados y podamos trabajar en los horarios, frecuencias y cantidad de unidades. En Uchumayo conseguimos dos centrales de monitoreo del transporte, una en el pueblo tradicional y otra en Congata. Allí podemos conocer en tiempo real la frecuencia de los vehículos, las rutas y la cantidad de unidades que están operando. Eso nos permite verificar si las empresas cumplen con lo establecido y hacer los reclamos correspondientes.

¿Implementaría un sistema similar en Tiabaya?

Sí. Consideramos que una central de monitoreo sería muy útil. Hay sectores de Tiabaya que no están adecuadamente atendidos y tenemos que coordinar para que el transporte formal amplíe sus rutas. También debemos abordar el transporte informal. No estamos en contra de que exista un servicio para atender a la población, pero no podemos permitir que se abuse de la necesidad de los vecinos con tarifas elevadas.

¿Cómo plantea enfrentar la inseguridad ciudadana?

Sabemos que la inseguridad es un problema nacional, pero desde el municipio podemos desarrollar una estrategia integral. Necesitamos una respuesta rápida de Serenazgo, organización, tecnología y coordinación con la Policía Nacional. Tiabaya ya cuenta con una central de seguridad ciudadana y cerca de 90 cámaras de videovigilancia. Lo que falta es ponerlas en funcionamiento de manera adecuada, administrar correctamente el sistema y capacitar al personal.

Algunos candidatos han planteado instalar cientos de cámaras de videovigilancia. ¿Qué opina?

Primero tenemos que hacer funcionar adecuadamente las cámaras que ya tenemos. Si con cerca de 90 cámaras existen problemas para operarlas por falta de personal, plantear 500 cámaras sin explicar cómo se administrarán puede ser poco realista. La población tiene que evaluar las propuestas y preguntarse qué cantidad de personal y recursos se necesitarán para brindar un servicio eficiente.

Tiabaya conserva una importante zona agrícola. ¿Cómo piensa fortalecer este sector?

Tiabaya es reconocido a nivel nacional por su agricultura, especialmente por la cebolla y el ajo. Tenemos que darle valor agregado a esos productos. Queremos impulsar festivales del ajo, la cebolla y la pera, además de recuperar las antiguas picanterías. La pera también forma parte de nuestra identidad. Incluso aparece mencionada en el himno de Tiabaya. Sin embargo, no ha existido un plan adecuado para preservar los perales. Tenemos que recuperar esa tradición y planificar pensando en las futuras generaciones.

Perfil. Es bachiller en Administración y Finanzas en la Universidad Autónoma de Ica. Cuenta con estudios y título de director técnico de fútbol, otorgado por el escuala ESEFUL. Es alcalde con licencia en el distrito de Uchumayo (2023 – 2026).