En la plaza mayor de la provincia de Chincha se realizó la celebración por el Día Mundial del Turismo, en la que se promocionaron la gastronomía, productos vitivinícolas y otras bondades de los chinchanos. También hubo show musical.

Gastronomía local

Esther Cartagena “Mamaine”, invitada al evento estuvo a cargo de la preparación de la carapulcra con sopa seca que fue entregada a los visitantes locales y extranjeros que estuvieron ayer en el céntrico lugar de la provincia.

La degustación del potaje bandera de la región fue acompañada con seco de res, cau cau y fréjol, combinación popular en varios restaurantes de la localidad.

En esta actividad organizada por la oficina zonal de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, y la Municipalidad Provincial también hubo presentación musical con artistas locales.

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