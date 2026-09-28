Un animador de eventos fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en el Cercado de Lima, luego de culminar una presentación en una cevichería. La víctima fue identificada como Marco Antonio Vilchez Arapa, conocido en el ámbito artístico como “Lamparita”.

El ataque ocurrió alrededor de las 6 a.m, en el cruce de la avenida Morales Duárez con la calle Morropón. El cuerpo quedó tendido frente a la cevichería Yiyo, donde había trabajado durante la madrugada.

De acuerdo con los testigos del ataque, al menos dos sujetos habrían estado esperando al animador en los alrededores del recinto, aunque esta versión deberá ser corroborada durante las investigaciones. Personal de criminalística de la Policía Nacional acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y pudo recoger seis casquillos de bala.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

¿Quién era la víctima?

Además de dedicarse a la animación de eventos en la agrupación Los Reales de la Cumbia, “Lamparita” trabajaba como controlador de combis en la avenida Perú. Vecinos indicaron que era conocido en la zona y que residía cerca del lugar donde ocurrió el ataque. Este dato deberá ser considerado por los investigadores para establecer qué ocurrió y si el ataque está vinculado al cobro de cupos en el sector transporte.

Familiares de la víctima acudieron hasta el punto donde fue encontrado el cuerpo y se mostraron afectados por el descenlace. El caso quedó bajó investigación para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec