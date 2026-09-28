La violencia escolar y el bullying requieren una prevención que vaya más allá de charlas ocasionales. Desarrollar empatía, regulación emocional, habilidades sociales y estrategias para resolver conflictos de manera pacífica desde edades tempranas puede ayudar a mejorar la convivencia entre estudiantes.

Así lo explica Elva Franco Delgado, psicóloga y docente del Departamento de Psicología de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), quien advierte que la prevención debe ser un trabajo permanente entre la escuela y la familia.

“La prevención se debe constituir a través de programas de formación en valores, de habilidades sociales y de educación de la sexualidad. Programas que tienen que ser permanentes en el tiempo y de acuerdo a la etapa del desarrollo del estudiante”, señala Franco.

¿Cómo prevenir la violencia escolar y el bullying?

Según la especialista, existen cinco aspectos que pueden contribuir a fortalecer la convivencia escolar:

Desarrollar habilidades sociales. Los estudiantes necesitan herramientas para comunicarse, expresar desacuerdos y relacionarse con sus compañeros sin recurrir a la agresión. Trabajar la empatía. Comprender cómo determinadas palabras o acciones afectan a otras personas ayuda a prevenir conductas como insultos, burlas, amenazas y exclusión. Aprender a regular las emociones. Reconocer emociones como frustración, ira o miedo y aprender a gestionarlas puede favorecer respuestas menos agresivas ante situaciones de conflicto. Involucrar a las familias. Padres y cuidadores son referentes importantes para aprender formas de comunicación y resolución de desacuerdos. Mantener espacios de diálogo y confianza puede ayudar a detectar problemas oportunamente. Mantener programas permanentes. La especialista sostiene que las intervenciones no deberían limitarse a campañas o actividades aisladas, sino adaptarse a las distintas etapas del desarrollo de niños y adolescentes.

“No basta con un manual de normas de conducta. Tenemos que hacerlas vivas”, afirma Franco sobre la necesidad de incorporar las reglas de convivencia a la experiencia cotidiana de los estudiantes.

¿Qué hacer ante un caso de violencia escolar?

Cuando ocurre una agresión, la especialista recomienda que las instituciones educativas cuenten con protocolos claros y una respuesta oportuna, tanto para el estudiante afectado como para quien ejerció la violencia.

En los casos que lo requieran, la intervención puede necesitar coordinación entre la institución educativa, los servicios de salud, el sector Educación y las autoridades correspondientes.

La prevención también implica prestar atención a conductas que pueden parecer menores. Insultos, burlas, amenazas u otras agresiones reiteradas pueden terminar normalizándose dentro de las relaciones entre estudiantes si no son abordadas oportunamente.

“Prevenir la violencia escolar implica construir desde la familia, la escuela y la comunidad formas de convivencia basadas en el respeto, la empatía, la regulación emocional y la resolución pacífica de los conflictos”, sostiene Franco.