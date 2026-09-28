La senadora de Fuerza Popular Karla Schaefer expresó su rechazo a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo, y pidió a la Cámara de Diputados evaluar las consecuencias de una eventual salida del titular del sector.

En declaraciones a Exitosa Noticias, este lunes 28 de septiembre, Schaefer sostuvo que espera que los diputados “piensen en el país” antes de tomar una decisión y vinculó la permanencia del ministro con la continuidad de las acciones frente a la delincuencia.

Schaefer: “Los felices van a ser los delincuentes”

“Espero que la Cámara de Diputados esté a la altura, que piense en el país”, manifestó la parlamentaria. Al cuestionar la eventual censura de Astudillo, agregó: “Los felices van a ser los delincuentes”.

Schaefer también elogió la trayectoria del ministro del Interior y destacó su participación en la Operación Chavín de Huántar, argumento que utilizó para sustentar su respaldo a que continúe al frente del sector.

“Me parece terrible que lleguen a ese extremo. ¿Vamos a tener nuevamente otro ministro del Interior? ¡Hasta cuándo!”, declaró la senadora durante la entrevista.

La legisladora afirmó que se debe respaldar la gestión del titular del Ministerio del Interior y permitir que implemente los cambios que considere necesarios frente a la inseguridad ciudadana.

¿Por qué se presentó una moción de censura contra César Astudillo?

La moción contra Astudillo fue impulsada por diputados de Obras, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno, quienes cuestionan los resultados de su gestión frente a la criminalidad y el incremento de homicidios.

El documento también recoge críticas a las respuestas ofrecidas por el ministro durante su interpelación ante la Cámara de Diputados y a la actuación del sector frente a determinados casos relacionados con amenazas y seguridad ciudadana.

Astudillo había acudido previamente al Parlamento para responder un pliego de 27 preguntas relacionadas con la situación de inseguridad en el país y las medidas desarrolladas desde el Ministerio del Interior.

Karla Schaefer pide respaldo a facultades legislativas

Durante la entrevista, la senadora también se pronunció sobre la solicitud de facultades legislativas presentada por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Schaefer pidió a las bancadas opositoras reflexionar sobre su posición y sostuvo que el Ejecutivo necesita adoptar medidas rápidas frente a los problemas que atraviesa el país.

La parlamentaria mencionó específicamente al Partido del Buen Gobierno y sostuvo que Fuerza Popular habría respaldado una delegación similar si Jorge Nieto hubiera ganado la Presidencia.

“Si el señor Nieto hubiese ganado la presidencia, ¿crees que Fuerza Popular no lo hubiera ayudado en su delegación de facultades?”, señaló Schaefer, según Exitosa Noticias.

El pedido de facultades del Ejecutivo continúa generando posiciones encontradas dentro del Congreso. Este lunes, la presidenta Keiko Fujimori volvió a señalar que su Gobierno espera una decisión del Parlamento, aunque aseguró que el Ejecutivo continuará desarrollando sus medidas mientras se resuelve la solicitud.