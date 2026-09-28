Choque de vehículos en la Panamericana Sur dejó heridos

Dos vehículos chocaron esta mañana en la Panamericana Sur, a la altura de la zona de las antenas, antes de llegar a la Quebrada del Toro, en la provincia de Camaná. El accidente dejó al menos tres heridos.

Según la información preliminar, la fuerte neblina que se registraba en la zona habría reducido la visibilidad de los conductores y provocado el accidente. Los heridos fueron auxiliados y trasladados al hospital de Camaná para recibir atención médica.

Una de las camionetas quedó recostada al borde de la carretera y la otra fuera de la pista. De acuerdo a los videos difundidos, algunos heridos esperaron fuera de las unidades a la llegada de las ambulancias.

El choque ocurrió mientras persisten condiciones de mal tiempo en la costa de Arequipa. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde hoy lunes hasta el miércoles 30 de setiembre se prevén lloviznas de moderada a fuerte intensidad en la zona costera de la región.

Las provincias que podrían verse afectadas por estas condiciones meteorológicas son Caravelí, Camaná e Islay.

Ante la presencia de neblina y lloviznas, los conductores que circulen por la Panamericana Sur deben reducir la velocidad y mantener una mayor distancia entre vehículos para evitar accidentes.