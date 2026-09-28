La imagen de la Virgen del Rosario de Yauca recorrió este domingo 27 de septiembre las principales calles cercanas al Santuario de Yauca, en medio de una multitud de fieles que acompañó la tradicional procesión como parte de las actividades centrales de la festividad religiosa.

Fe y devoción

La salida procesional se realizó a las 5:00 de la tarde, luego de la celebración del Santo Rosario y la Misa de Fiesta. Durante el recorrido, los devotos acompañaron a la sagrada imagen entre oraciones, cánticos y muestras de fe, en una jornada que volvió a reunir a familias y peregrinos procedentes de distintos puntos de la provincia de Ica.

La procesión fue uno de los momentos principales de la celebración en honor a la patrona de Yauca. Miles de personas llegaron hasta el distrito después de participar en la tradicional peregrinación de aproximadamente 30 kilómetros por el desierto iqueño.

Muchos de los peregrinos realizaron el recorrido como parte de sus promesas, para agradecer favores recibidos o para participar de una tradición religiosa que se mantiene vigente desde hace generaciones.

La celebración también contó con la presencia de las tradicionales vírgenes altareras, entre ellas la Virgen Dolorosa de Los Aquijes, la Virgen del Rosario de Tallamana y la Virgen de Yajasi de Pueblo Nuevo, cuyas imágenes fueron trasladadas hasta Yauca como parte de esta tradición.

Las actividades habían sido adelantadas este año debido a las Elecciones Regionales y Municipales previstas para el domingo 4 de octubre, evitando así que dos jornadas de alta convocatoria coincidieran en la misma fecha.

Con la procesión de este domingo, Yauca volvió a convertirse en el punto de encuentro de miles de devotos que participaron en una de las manifestaciones de fe más representativas de la región Ica.

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