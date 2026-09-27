La devoción y la unión de la comunidad marcaron el tradicional encuentro entre la Virgen del Rosario de Pachacútec y la Virgen del Rosario de Yauca de Agrokasa, realizado en La Pedaña, dentro del perímetro de la empresa, como parte de las actividades previas a la festividad central de la Virgen del Rosario de Yauca.

Fe y devoción

Los fieles acompañaron en hombros a la Virgen del Rosario de Pachacútec durante su recorrido hasta el punto de encuentro. Entre cánticos y oraciones, compartieron momentos de recogimiento, gratitud y esperanza, en una expresión de fe que mantiene vivas las tradiciones religiosas de Ica.

Como parte de esta celebración, Agrokasa, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, ofreció refrigerios a los asistentes de la procesión, reafirmando su cercanía con la comunidad y su respeto por las manifestaciones culturales y religiosas de los pueblos vecinos.

La jornada congregó a personas de distintas edades, quienes encontraron en esta tradición un espacio para fortalecer sus lazos y compartir su devoción. El encuentro culminó con muestras de emoción y agradecimiento de los participantes, que año tras año renuevan su fe en la Virgen del Rosario.

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