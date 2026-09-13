La fe y la devoción congregarán a miles de feligreses en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Yauca, ubicado en el distrito de Yauca del Rosario, provincia de Ica, donde este 17 de setiembre comenzará la festividad en honor a la venerada imagen.

Masiva peregrinación

El programa religioso tendrá como día central el domingo 27 de setiembre, mientras diversas instituciones coordinan medidas de seguridad, prevención y ordenamiento ante la llegada masiva de visitantes.

Las novenas se desarrollarán del 17 al 25 de setiembre. De lunes a viernes, el Santo Rosario se rezará a las 6:00 de la tarde y la Santa Misa se celebrará a las 7:00 de la noche. Los sábados y domingos, las actividades serán por la mañana, con el Rosario a las 10:00 y la misa a las 11:00.

Una de las actividades tradicionales será el Barrido del santuario, programado para el viernes 18 de setiembre. Esta limpieza ritual forma parte de los preparativos de la celebración, por lo que la organización solicitó el apoyo y compromiso de los devotos para participar en esta costumbre vinculada a la festividad.

La peregrinación y las vísperas se realizarán el sábado 26 de setiembre, jornada en la que los fieles acudirán al santuario para acompañar las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario, ese mismo día llegarán las vírgenes altareras tras ser llevadas por el desierto. La Misa de Vísperas está prevista para las 11:00 de la noche, como antesala de las actividades del día central.

El domingo 27 de setiembre, el programa comenzará con el Santo Rosario a las 11:00 de la mañana y continuará con la Misa de Fiesta al mediodía. La procesión de la sagrada imagen saldrá a las 5:00 de la tarde, mientras que la tradicional rifa se realizará a las 9:00 de la noche. Posteriormente, el calendario religioso concluirá con la Misa de Octavario, el domingo 11 de octubre a las 11:00 de la mañana.

La celebración de este año se enmarca en los 80 años de la Diócesis de Ica, correspondientes al periodo 1946-2026, bajo el lema «De fe, servicio y esperanza». Según la tradición, la imagen fue hallada entre los matorrales de la pampa de Yauca el 3 de octubre de 1701. Los pobladores intentaron trasladarla a la ciudad de Ica, pero no consiguieron moverla, hecho que interpretaron como su voluntad de permanecer en el lugar.

Ante la concurrencia de peregrinos, la Municipalidad Provincial de Ica participó en una primera reunión multisectorial mediante la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana y la Gerencia de Transportes y Movilidad Urbana, junto con sus respectivas subgerencias y equipos técnicos. Durante el encuentro se discutieron los planes operativos de la comuna local y los aportes de las instituciones para reducir los riesgos y establecer el ordenamiento general de la festividad.

En estas coordinaciones participaron representantes de la Policía Nacional del Perú, el sector salud, las subprefecturas provincial y distrital, así como la alcaldesa y funcionarios de Yauca del Rosario. La comuna provincial informó que contribuirá con personal técnico y operativo, además de articular la intervención de las entidades para activar servicios de prevención y seguridad en beneficio de los feligreses.

La segunda reunión multisectorial se desarrolló en el Puesto de Auxilio Rápido del distrito de Yauca del Rosario, donde las instituciones continuaron coordinando las acciones para las fechas centrales. Entre los asuntos abordados estuvieron el ordenamiento del transporte público de pasajeros, las rutas establecidas y los paraderos, además del trabajo conjunto mediante Serenazgo sin Fronteras y Defensa Civil.

En total, se han programado cuatro reuniones multisectoriales para definir y fortalecer las medidas destinadas a proteger a los feligreses y visitantes. Las coordinaciones buscan garantizar una celebración ordenada y segura durante una de las peregrinaciones más importantes del sur del Perú, que cada año reúne a los devotos de la Virgen del Rosario de Yauca.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO