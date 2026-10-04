El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, informó que la comisión de transferencia de la Municipalidad de Lima ya fue instalada y aseguró que su gestión entregará toda la información requerida al candidato que resulte elegido para asumir el próximo gobierno de la comuna capitalina.

“Siempre hemos dicho que la Municipalidad está de puertas abiertas para brindar toda la información que se requiera”, afirmó el burgomaestre. Asimismo, recordó que durante la campaña electoral invitó a los candidatos a acercarse a la comuna para conocer de primera mano la situación de la Municipalidad de Lima.

El alcalde precisó que la información que será entregada abarcará diversos aspectos de la gestión municipal, como la situación económica e institucional, el avance de las obras, las inversiones y el crecimiento de la Municipalidad de Lima.

“Siempre lo he dicho, lo sigo sosteniendo y así será hasta el último día de mi gestión”, aseguró.

Sobre el proceso de transferencia, Reggiardo afirmó que su administración coordinará con quien resulte elegido como próximo alcalde de Lima y aseguró que las conversaciones se desarrollarán de manera articulada.

“Con quien haya que hablar en estas comisiones de transferencias con el candidato que resulte ganador, por supuesto lo vamos a hacer en los mejores términos”, enfatizó.

Durante sus declaraciones, el alcalde de Lima también fue consultado sobre la posibilidad de asumir algún cargo en la próxima gestión municipal.

Reggiardo indicó que no descarta asumir algún cargo en la próxima gestión, aunque precisó que, por ahora, su prioridad es concluir su actual administración al frente de la Municipalidad de Lima.

Al ser consultado sobre esta posibilidad, Reggiardo respondió: “Es difícil decir que no”, aunque evitó confirmar si asumiría alguna función en la próxima administración municipal.

No obstante, remarcó que su prioridad por ahora es culminar la gestión municipal, por lo que será a partir del 1 de enero cuando analice las alternativas que se le presenten.

“Yo en este momento no pienso en eso, pienso en culminar mi gestión y a partir del 1 de enero veremos. Tengo algunas propuestas particulares y privadas”, señaló.