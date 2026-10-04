El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, rechazó las declaraciones de Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, quien calificó al organismo electoral como una “mafia criminal”.

Rafael López Aliaga afirmó en RPP que el próximo miércoles acudirá a declarar y acusará a funcionarios de la ONPE por presuntamente haber afectado la voluntad popular durante las Elecciones Generales 2026.

“Este miércoles (7 de octubre) voy a declarar como acusador a toda la mafia criminal de ONPE y voy a meterlos a la cárcel 20 años por haber robado la voluntad popular”, sostuvo el postulante.

En respuesta, Bernardo Pachas sostuvo que la ONPE ha actuado con transparencia y respeto a la ley en los procesos electorales.

“Nosotros no somos ninguna banda criminal. Siempre hemos sido transparentes” , afirmó, y agregó que una eventual falla logística no convierte en delincuentes a los funcionarios de la institución.

El jefe interino de la ONPE señaló que los inconvenientes registrados durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, en las que López Aliaga participó como candidato presidencial, se encuentran bajo investigación en las instancias correspondientes. Asimismo, indicó que el organismo electoral ya entregó al Ministerio Público toda la documentación relacionada con el caso, para que las autoridades competentes determinen las responsabilidades que correspondan.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad