El candidato a primer regidor de Lima Metropolitana por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, inició la jornada de este domingo 4 de octubre con un desayuno electoral en el distrito de San Juan de Miraflores, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El exalcalde de Lima llegó a la cancha deportiva La Bombonera, donde compartió alimentos con integrantes de su partido, miembros de su equipo técnico y vecinos del distrito.

Durante la actividad se sirvió caldo de mote y panes para los asistentes. En la mesa principal también estuvo C arlos Álvarez, artista cómico y excandidato presidencial, quien participó en las Elecciones Generales 2026 y, quien habría brindado asesoría en materia de seguridad a López Aliaga durante la actual etapa electoral.

Tras el desayuno, López Aliaga tiene previsto trasladarse a la sede de Petroperú, en San Isidro, donde ejercerá su derecho al voto.