Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollan hoy, domingo 4 de octubre, en todo el país. Un total de 26.314.724 electores están habilitados para acudir a las urnas y elegir a las autoridades que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030.

La jornada permitirá establecer a los nuevos gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales.

Las Fuerzas Armadas también participan en los comicios con un despliegue de seguridad para garantizar el resguardo de los locales de votación y la protección del material electoral. La Policía Nacional también se suma a las acciones de resguardo.

¿Cuántas autoridades se eligen hoy?

En las ERM 2026 se eligen 13.148 autoridades para los gobiernos regionales y municipalidades de todo el país. Los cargos corresponden a los niveles regional, provincial y distrital.

25 gobernadores regionales

25 vicegobernadores regionales

364 consejeros regionales

196 alcaldes provinciales

1.724 regidores provinciales

1.696 alcaldes distritales

9.118 regidores distritales

Las autoridades elegidas asumirán la conducción de los gobiernos regionales y locales durante el periodo 2027-2030. La elección se desarrolla en todo el territorio nacional, de acuerdo con las circunscripciones establecidas para este proceso electoral.

🕐 MINUTO A MINUTO

8:31 a.m

Desde Villa Maria del Triunfo, Carlos Bruce pidió a los nuevos alcaldes elegidos en esta jornada no olvidar al sector y las necesidades de sus residentes.

#EnVivo #Voto2026 Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, encabeza un desayuno electoral en Villa María del Triunfo Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/ktyZ7OKA6b — Canal N (@canalN_) October 4, 2026

8:22 a.m

Rafael López Aliaga comparte un caldo de mote junto a sus simpatizantes y el excandidato presidencial Carlos Álvarez. De acuerdo con Canal N, el líder de Renovación Popular recibirá el flash electoral en el local de campaña de partido en Jesús María.

Fotos: César Campos/@photo.gec

7:54 a.m

El candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga llegó hasta la cancha deportiva conocida como La Bombonera en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores para realizar el popular desayuno electoral. A su ingreso evitó declarar ante la prensa.

7:46 a.m

Francis Allison, candidato de Avanza País apareció junto a su esposa a hijos antes de dirigirse a un asentamiento humano en Villa María del Triunfo para compartir el desayuno electoral con vecinos de la zona. Además indicó que realizará una visita al cementerio para visitar la tumba de sus padres.

#EnVivo #Voto2026 Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País: Voten por quien crean que van a estar con ellos Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/XCgO7i5K1T — Canal N (@canalN_) October 4, 2026

7:29 a.m

Desde Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú también instó a los ciudadanos a participar en la jornada electoral y expresó su optimismo en ganar las elecciones. Asimismo, minimizó el respaldo que su exaliado Luis Miguel Llanos expresó por su contendor Francis Allison.

“Con los votos que tenemos son suficientes para ganar”, indicó.

#EnVivo #Voto2026 Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú: Vayan todos a votar por favor Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/0teu6lPtJh — Canal N (@canalN_) October 4, 2026

7:25 a.m

El candidato Carlos Bruce de Somos Perú exhorta a acudir a votar. Además señaló que ha realizado una campaña con propuestas y sin recurrir a los ataques personales contra sus contendores.

#EnVivo #Voto2026 Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú: Hemos hecho una campaña de propuestas, no hemos atacado con temas personales a nadie, no hemos recordado los problemas legales que han tenido los candidatos en el pasado, otro sí Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 4, 2026

7:05 a.m

Ciudadanos acudieron a votar desde muy temprano a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, indicaron que aún no les permiten ingresar. Personal de la Fiscalía moniterea la situación.

#EnVivo #Voto2026 Fiscalía supervisa elecciones que se llevan a cabo en la Universidad San Marcos Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/e5yhNiFOXH — Canal N (@canalN_) October 4, 2026

6:59 a.m

Burneo agradeció a las FF.AA por resguardar el traslado del material electoral y la jornada que superivisarán hasta el cierre de las mesas de votación. Asimismo, pidió a los candidatos respetar las reglas democráticas y a los ciudadanos acudir a las urnas con libertad y responsabilidad.

6:54 a.m

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que el organismo desplegará 30 mil fiscalizadores para supervisar las ERM 2026.

#EnVivo #Voto2026 Roberto Burneo, presidente del JNE: A los candidatos y organizaciones políticas les corresponde estar a la altura de esta jornada. Quien aspira a gobernar debe respetar las reglas democráticas y voluntad de electores Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 4, 2026

6:39 a.m

Agentes de la División de Desactivación de Explosivo (UDEX) resguardan el local donde Rafael López Aliaga realizará el desayuno electoral ubicado en Pamplona Alta.

Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec

6:43 a.m

Personal de la ONPE , JNE y miembros de mesa, llegan al colegio Melitón Carbajal, en Lince. El local de votación permanece bajo resguardo de las Fuerzas Armadas.

Foto: Julio Reaño/@photo.gec.

¿Cuánto es la multa por no votar o no cumplir como miembro de mesa?

Los ciudadanos que no emitan su voto reciben una multa cuyo monto depende del nivel de pobreza del distrito registrado para el elector. Las sanciones corresponden a porcentajes de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Distritos de pobreza extrema: S/27.50

S/27.50 Distritos pobres: S/55

S/55 Distritos no pobres: S/110

S/110 No cumplir como miembro de mesa: S/275

Los ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa y no se presentan para cumplir esta función reciben una multa de S/275, equivalente al 5% de una UIT. Si una persona no vota y, además, no cumple con su función como miembro de mesa, queda expuesta al pago de ambas multas.

¿Dónde consultar los resultados?

Los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 estarán a cargo de la ONPE, que publica el avance del procesamiento de las actas conforme estas son contabilizadas. Los ciudadanos podrán revisar las cifras correspondientes a las distintas elecciones regionales y municipales a través de la plataforma oficial del organismo electoral.

El JNE, por su parte, mantiene sus plataformas de información electoral para consultar datos relacionados con candidatos y listas participantes.