El candidato a la Municipalidad de Lima por Avanza País, Francis Allison, inició su jornada electoral este domingo 4 de octubre con un desayuno junto a vecinos del distrito de Villa María del Triunfo, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

En la losa deportiva de la zona de El Mirador Eterno, el postulante llegó acompañado de su esposa, hijos y nieto y se animó a bailar una danza ayacuchana junto a los pobladores antes de compartir los alimentos.

Durante su encuentro con los medios, Allison sostuvo que Lima debe avanzar hacia una ciudad con mejores condiciones para todos sus habitantes y cuestionó las diferencias entre los distintos sectores de la capital.

“Se tiene que vivir en una ciudad humana, con buenas obras y justa e igualitaria”, afirmó.

Asimismo, señaló que eligió Villa María del Triunfo por el vínculo que mantiene con sus habitantes y porque, según indicó, las zonas altas enfrentan carencias de servicios básicos como agua y luz.

La jornada también tuvo un momento anecdótico cuando un grupo de niños le pidió realizar el popular ‘six-seven’, a lo que el candidato accedió y ejecutó los movimientos virales ante las cámaras.

Tras el desayuno, Allison anunció que visitaría el cementerio para recordar a su padre, quien fue alcalde de Lima en 1990, y posteriormente esperaría los resultados electorales en su domicilio junto a su familia.

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