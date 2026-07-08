La tradicional festividad en honor a Nuestra Señora del Rosario de Yauca, una de las celebraciones religiosas más importantes del sur del país, adelantará este año todas sus actividades debido a las Elecciones Regionales y Municipales programadas para el 4 de octubre de 2026. Así lo informó el Santuario de Yauca mediante una nota de prensa emitida este 6 de julio, con el objetivo de que miles de fieles y peregrinos puedan organizar con anticipación su participación.

Programación modificada

El rector del Santuario, el presbítero José Ademir Carpio Urquizo, explicó que el cambio responde únicamente al calendario electoral y no a modificaciones en el contenido de la festividad. Precisó que la celebración, que tradicionalmente tiene como día central el primer domingo de octubre, será adelantada una semana para evitar coincidir con la jornada de votación y las restricciones establecidas para ese proceso.

“Normalmente la fiesta es el primer domingo de octubre, pero como este año coincide con las elecciones, hemos anticipado la programación para que la gente se programe y pueda planificarlo”, manifestó el sacerdote. Agregó que el principal interés del Santuario es difundir oportunamente las nuevas fechas para que tanto los devotos como las instituciones que participan cada año puedan organizar su asistencia sin inconvenientes.

De acuerdo con el cronograma oficial, las novenas se desarrollarán del 17 al 25 de setiembre, mientras que el tradicional Día del Barrido se realizará el 18 del mismo mes. Estas actividades marcan el inicio de las celebraciones religiosas que cada año congregan a miles de fieles provenientes de diferentes regiones del país para rendir homenaje a la patrona de Yauca.

Las Vísperas y la Gran Peregrinación fueron programadas para el sábado 26 de septiembre, mientras que el Día Central de la Festividad se celebrará el domingo 27 de septiembre, fecha en la que se espera la mayor afluencia de peregrinos. Posteriormente, la Fiesta de San José tendrá lugar el 28 de septiembre, seguida por el tradicional Martes de la Octava, previsto para el 29 de septiembre.

Las actividades religiosas culminarán con la Misa de Octavario, programada para el domingo 11 de octubre, manteniendo así la tradición litúrgica que caracteriza a esta festividad. Desde el Santuario se recordó que todas las ceremonias se desarrollarán con normalidad, variando únicamente las fechas debido al adelanto del calendario festivo.

El presbítero Carpio también informó que, por el momento, aún no se han definido aspectos logísticos relacionados con la instalación de comerciantes, zonas de estacionamiento o espacios destinados para los ambulantes. “Todavía eso no se ha previsto, pero durante estas semanas iremos coordinando esos temas; por ahora lo que nos importa es difundir las fechas para que las personas se organicen”, sostuvo.

El rector del Santuario señaló que el cambio de fechas busca brindar el tiempo suficiente para que los peregrinos, delegaciones e instituciones que participan cada año puedan reorganizar sus actividades.

La organización de la festividad exhortó a los miles de devotos de Nuestra Señora del Rosario de Yauca a tomar en cuenta el nuevo calendario y planificar con anticipación su peregrinación. La celebración constituye una de las manifestaciones de fe más concurridas de la región Ica y moviliza anualmente a visitantes procedentes de distintas partes del país.

Finalmente, el Santuario reiteró que el adelanto de la festividad obedece exclusivamente a la coincidencia con las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, fecha en la que no sería posible desarrollar la tradicional celebración. Las autoridades eclesiásticas confiaron en que la difusión anticipada permitirá que la comunidad católica participe con la misma fe y devoción que caracteriza cada edición de esta histórica festividad.

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