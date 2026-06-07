La tradicional festividad en honor al Sagrado Madero de Mayurí ya se viene desarrollando en el cercado de la provincia de Pisco, congregando a cientos de fieles y devotos que participan de las actividades religiosas programadas del 4 al 14 de junio. Esta celebración, considerada una de las más antiguas de la provincia y cuya historia se remonta al año 1829, es organizada por la Junta Directiva del Sagrado Madero de Mayurí, que ha convocado a la población a sumarse a esta importante expresión de fe y tradición.

Manifestación religiosa

Las actividades se realizan en la capilla del Sagrado Madero de Mayurí, ubicada en el tradicional barrio La Gallera, actualmente conocido como urbanización San Isidro, en la intersección de las calles López de Alarcón y Manuel Barrio Nuevo, a pocas cuadras de la Plaza de Armas de Pisco.

Como parte de la programación oficial, se vienen desarrollando las novenas desde las 8:00 de la noche con la participación de familias mayordomas y devotas que mantienen viva esta histórica manifestación religiosa.

La festividad alcanzará sus días centrales el sábado 13 de junio con una gran Verbena Serenata organizada por el Grupo Juventud, que contará con artistas invitados y fuegos artificiales.

Asimismo, el domingo 14 de junio se celebrará la misa solemne a las 9:00 de la mañana y posteriormente, desde las 10:00 a.m., se llevará a cabo la tradicional procesión del Sagrado Madero de Mayurí por las principales calles de la ciudad, siguiendo el recorrido oficial establecido por los organizadores, en una jornada que reafirma la profunda fe y devoción del pueblo pisqueño.

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