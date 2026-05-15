realizó la invitación oficial a todos los devotos de la Santísima Cruz para participar de las actividades religiosas y tradicionales que se desarrollarán del 04 al 14 de junio, en el marco de la festividad en honor

Devoción en la zona

Esta celebración, considerada una de las expresiones de fe más representativas de la zona, reúne cada año a cientos de fieles y familias que mantienen viva esta tradición que data desde el año 1829.

Los organizadores señalaron que esta importante festividad busca fortalecer la fe, la devoción y la confraternidad entre los asistentes, quienes año tras año participan de las diferentes actividades religiosas, culturales y costumbristas programadas en honor a la Santísima Cruz. Asimismo, destacaron que la denominada “Familia Mayuri” continúa preservando esta herencia espiritual transmitida de generación en generación.

Finalmente, la Junta Directiva expresó un especial agradecimiento a las familias que se vienen sumando a su colaboración mediante la donación de esquelas y almanaques, gesto que contribuirá significativamente al desarrollo de las actividades programadas durante esta tradicional festividad religiosa en la provincia de Pisco.

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