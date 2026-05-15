La Junta Directiva del Festividad del Sagrado Madero de Mayuri realizó la invitación oficial a todos los devotos de la Santísima Cruz para participar de las actividades religiosas y tradicionales que se desarrollarán del 04 al 14 de junio, en el marco de la festividad en honor al Sagrado Madero de Mayuri – Año 2026.

Devoción en la zona

Esta celebración, considerada una de las expresiones de fe más representativas de la zona, reúne cada año a cientos de fieles y familias que mantienen viva esta tradición que data desde el año 1829.

Los organizadores señalaron que esta importante festividad busca fortalecer la fe, la devoción y la confraternidad entre los asistentes, quienes año tras año participan de las diferentes actividades religiosas, culturales y costumbristas programadas en honor a la Santísima Cruz. Asimismo, destacaron que la denominada “Familia Mayuri” continúa preservando esta herencia espiritual transmitida de generación en generación.

Finalmente, la Junta Directiva expresó un especial agradecimiento a las familias que se vienen sumando a su colaboración mediante la donación de esquelas y almanaques, gesto que contribuirá significativamente al desarrollo de las actividades programadas durante esta tradicional festividad religiosa en la provincia de Pisco.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO