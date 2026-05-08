Con profunda fe y gran expectativa entre la feligresía católica, la Hermandad del Cristo Moreno Señor del Mar anunció el Recorrido Procesional Extraordinario de su imagen por las principales calles del distrito de San Andrés (Pisco).

La actividad religiosa se realizará este domingo 24 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el marco de la conmemoración por los 32 años de la llegada del Santo Protector al distrito Sanandresino.

Fe y devoción

En declaraciones brindadas a diario Correo, Renzo Ramos Contreras, presidente de la Hermandad del Cristo Moreno Señor del Mar, expresó que esta procesión representa un momento histórico y profundamente espiritual para la población sanandresina.

Señaló además que la imagen recorrerá sectores donde tradicionalmente no suele llegar durante Semana Santa o el Mes Morado, permitiendo que más familias puedan recibir la bendición del venerado Cristo Moreno en sus propios barrios.

El recorrido comprenderá los asentamientos humanos Jorge Chávez, Eulogia Eslias de Nateri, Nuevo Jerusalén y el Pasaje Señor del Mar, zonas que se preparan con fervor para recibir a la imagen considerada protectora del pueblo. Desde ya, vecinos y devotos vienen organizando para realizar altares, adornos y muestras de fe para acompañar el paso procesional que promete congregar a cientos de fieles a lo largo de la jornada religiosa.

La hermandad hizo extensiva la invitación a toda la población de San Andrés y de la provincia de Pisco para participar de esta manifestación de fe católica que busca fortalecer la unión espiritual y mantener viva la devoción al Cristo.

Moreno Señor del Mar. “Queremos que nuestro Santo Protector bendiga a todo el pueblo”, señalaron los integrantes del directorio, quienes vienen ultimando detalles para este acontecimiento considerado uno de los más significativos.

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