El distrito de San Andrés vive un proceso de recuperación de sus tradiciones religiosas católicas, impulsado por la parroquia local y diversas organizaciones de fieles. Durante las celebraciones de la Semana Santa, la población participó activamente en diversas actividades litúrgicas y procesionales que buscan revitalizar la fe y las costumbres religiosas en la comunidad.

Fe y devoción

Uno de los hechos más destacados ocurrió el último domingo, cuando por primera vez el distrito fue escenario de la procesión del Señor del Triunfo y la tradicional procesión del Encuentro, actividades que congregaron a numerosos fieles en la plaza principal. Estas celebraciones se sumaron a la ya conocida procesión del Cristo Moreno Señor del Mar y a las misas celebradas durante los días santos.

Las actividades fueron organizadas en conjunto con la Hermandad del Cristo Moreno Señor del Mar y la parroquia San Andrés Apóstol a cargo del párroco Samuel David Miranda Atoche. En las ceremonias también participaron autoridades, hermandades, mayordomías y escoltas invitadas, quienes acompañaron a los fieles en los distintos actos religiosos realizados en el templo parroquial y en las calles del distrito.

Según indicaron los organizadores, estas iniciativas forman parte de un esfuerzo por recuperar una tradición religiosa que con el tiempo había ido disminuyendo en participación. Sin embargo, aseguran que existe esperanza y fe en que las celebraciones continúen fortaleciéndose.

Como parte del programa por el Domingo de Resurrección, se realizó la Misa de Pascua a las 8:00 de la mañana y, posteriormente, el recorrido procesional alrededor de la Plaza de Armas entre el Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría.

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