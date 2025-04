Ayer, miles llegaron a la tradicional bajada del Señor de Luren. La imagen sagrada fue descendida desde su altar mayor por varias horas hasta la parte central de la iglesia, donde la población recibió la gracia del cristo moreno.

Masiva devoción

El cristo crucificado fue descendido con sogas desde las 7:00 de la mañana por la Hermandad del Señor Crucificado de Luren. En el interior de la iglesia se encontraban la población que había madrugado y hecho fila por más de 10 horas, cientos aplaudían y se arrodillaban demostrando su fervor religioso al santo patrono iqueño. También estuvo presente la Policía Nacional, quienes brindaron el resguardó a la imagen sagrada y las joyas de oro que portaba.

A la tradicional bajada del Señor de Luren, asistieron fieles que viajaron por largas horas desde Lima, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica. También desde otros distritos de la región Ica, quienes rindieron plegarias y dieron las gracias, pidiendo por salud, trabajo, la paz mundial y que cese la violencia criminal en el país. Los feligreses formaron hasta 10 cuadras de fila para ingresar al santuario, y llevaban cuadros, imágenes, objetos religiosos, réplicas del Señor de Luren, romeros, algodón y otros para que puedan ser bendecidos por la imagen sagrada. No se permitió besar a la imagen, solo poder acercarse al manto que cubría la parte inferior del cristo moreno y los feligreses tuvieron acceso al interior del templo hasta el mediodía, luego el Cristo moreno fue trasladado a su anda procesional para el inició de su primera procesión.

“Se ha restringió la salida hacia la parte del atrio, porque los restauradores indicaron que no debería estar en mucho sol. Las autoridades también tienen decisiones, pero no para asumir el recorrido. Tenemos que ir mejorando poco a poco, son aproximadamente 8 meses de trabajo de la nueva gestión de la Hermandad. Somos 300 hermanos y nos dividimos en dos turnos, tenemos comisiones de los “sogueros”, también tenemos los meritorios a quienes se les enseña como amarrar un paquete de romero, como poner los claveles, como levantar el anda procesional y cuantas personas van. Son 16 cargadores adelante, 16 atrás y 10 a los laterales y el anda pesa cargadita casi 2 toneladas”, declaró Gregorio Chacaltana, presidente de la Hermandad del Señor Crucificado de Luren.

Ayer a las 5:00 de la tarde fue la celebración de la pasión y muerte del señor, la adoración de la santa cruz y comunión. A las 7:00 de la noche miles de devotos presenciaron el inició del recorrido procesional que durará hasta 16 horas e inició por la calle Nasca, previamente recibió un homenaje de la Región Policial Ica.

“La procesión va a ayudar a cuestionarnos nuestra vida interior. Si estamos cerca de dios, en la puerta del santuario hay un letrero con una frase de experiencia de gracia bonita y recomiendo que el tiempo de gracia significa reconciliarse con Dios, alcanzar la conversión, acercarse al sacramento de la penitencia. Me parece estupendo que estemos toda la noche acompañando al Señor de Luren y sería mucho más sacrificante acercarse a la penitencia para pedir perdón. Jesucristo no solamente nos ha perdonado sino que le pide a su padre que nos perdone, cuando se tiene dolor, sufrimiento, burla, cuando estamos solos, es bien difícil poder decir lo que Jesucristo dice, por eso la experiencia en la cruz habla de la conversión y el perdón. No podemos estar caminando con el Señor de Luren y llevar por dentro odio, resentimiento, rencor, no es el espíritu de la Semana Santa, tenemos que unificar nuestras almas”, dijo el obispo de Ica, monseñor Héctor Vera Colona, minutos antes del inicio de la procesión.

El recorrido del Cristo moreno inició y fue acompaño por una multitud humana con cánticos, velas y otros, pidiendo a la venerada imagen por salud, trabajo, estudios o algún milagro. También fue homenajeado por decenas de estrados, arcos y alfombras florales de distintas instituciones públicas y privadas.

Ingreso triunfal

Hoy la procesión sigue su curso por la avenida Maurtua, calle Pisco, siguiendo por la calle Ayacucho, y finalizando por la calle Nasca. A las 11:00 de la mañana es la llegada de la sagrada imagen del Señor de Luren, con la celebración de la palabra: “acompañando a nuestra Madre, la Virgen María, en su dolor”, para el ingreso al santuario a las 12:00 del mediodía. Del mismo modo a las 7:30 de la noche es la Gran Vigilia Pascual, (llevar velas y agua para bendecir).

Cabe señalar que, el Domingo de Resurrección es mañana 20 de abril, donde todas las misas serán en el horario habitual iniciando a las 6:30 de la mañana hasta el mediodía y luego por la tarde a las 6:00 p.m. y 7:30 p.m.

“La gran noche de nosotros los cristianos de celebración es el Domingo de Resurrección y sábado en la noche tenemos la celebración de la pascua a las 7:30 de la noche. Una de las cosas que hemos visto desde Navidad del 2024, un crecimiento muy fuerte por el tema del jubileo y aumento el nivel confesiones y comuniones a comparación de otros años que suele bajar un poco, hay mucha participación por las confesiones y eucaristía”, añadió el párroco de Luren, Francisco Chacón.

Explicó que la Semana Santa es uno de los períodos más importantes para los cristianos, donde se conmemoran los eventos clave de la pasión, muerte y resurrección de Jesús para la reflexión y oración.

