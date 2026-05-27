En Cusco se confirmó la incorporación del primer helicóptero ambulancia de la región. Para este fin, el Gobierno Regional Cusco suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Fuerza Aérea del Perú, acuerdo que fortalecerá la capacidad de respuesta frente a emergencias, desastres naturales y acciones de ayuda humanitaria.

El proyecto permitirá realizar evacuaciones aeromédicas, traslado inmediato de pacientes, operaciones de rescate y apoyo logístico en ciudad y comunidades de difícil acceso, especialmente durante temporadas de lluvias, heladas y eventos naturales que afectan permanentemente a las provincias altoandinas.

“La salud y la vida de nuestra población no pueden esperar. Este helicóptero representa el cierre de brechas históricas y garantizará una atención digna para quienes durante años estuvieron olvidados. Cuando trabajamos unidos, el Estado llega hasta donde antes parecía imposible”, expresó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.

Asimismo, se destacó que la aeronave permitirá reducir tiempos de respuesta en emergencias, fortalecer operaciones de rescate y brindar apoyo logístico en zonas de difícil acceso, estando a disposición de locales y turistas.