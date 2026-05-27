El Poder Judicial reprogramó para el próximo 4 de junio la audiencia de control de acusación contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

El proceso está relacionado con el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo vinculado a aportes, ingresos y gastos de campaña reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión fue adoptada por el juez Adolfo Farfán durante una audiencia virtual realizada este miércoles.

Juez evaluará pedido de nulidad

Durante la sesión, el magistrado informó que antes de decidir si el caso avanza a juicio oral deberá resolver un pedido de nulidad presentado por la defensa del candidato presidencial.

“Ojo, que todavía no hemos instalado la audiencia, vamos a resolver previamente la nulidad”, señaló el juez Farfán.

La audiencia quedó reprogramada para el jueves 4 de junio a las 3:30 p.m.

En esa fecha, el juez evaluará el recurso planteado por la defensa y posteriormente definirá el futuro procesal del caso.

Defensa cuestionó situación jurídica de investigados

Durante la audiencia, la defensa legal de Roberto Sánchez sostuvo que existiría una confusión respecto a la situación jurídica de algunos investigados dentro del proceso.

Entre ellos mencionó a William Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial.

Según explicó el abogado, una resolución previa de la sala superior declaró fundada una excepción de improcedencia de acción por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.

En esa línea, sostuvo que Roberto Sánchez “ya no tiene ninguna causa pendiente” en ese extremo del proceso, debido a que la sala habría dispuesto el sobreseimiento definitivo.

Fiscalía aclara alcance del sobreseimiento

Sin embargo, la representante del Ministerio Público aclaró que el actual requerimiento de sobreseimiento no alcanza ni a Roberto Sánchez ni a su hermano.

Precisó que dicho pedido solo corresponde a otros investigados vinculados al caso como presuntos cómplices.

Posteriormente, el juez Farfán explicó que dentro del proceso existen seis encausados: cuatro con acusación vigente y dos con sobreseimiento.

Investigación continúa por presunta falsa declaración

La investigación fiscal continúa por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y por el presunto falseamiento de información vinculada a aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas ante la ONPE.

El Poder Judicial deberá determinar en la próxima audiencia si el proceso avanza a la etapa de juicio oral.