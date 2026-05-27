Tras terminar la audiencia de prisión preventiva, el Poder Judicial dictó 8 meses de prisión preventiva para Silvia Hareth Mazza (46) y Pedro Manuel Chire Chire (55), al considerarlos presuntos responsables del delito de lesiones graves en agravio de Mario Hermógenes Ninataype Arapa, de 41 años.

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Ambos serán recluidos en el penal de Socabaya mientras duren las investigaciones. El juez del 1er Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, Juan Carlos Benavides del Carpio, les dio mandato de prisión preventiva.

CASO

El hecho ocurrió la mañana del último domingo cuando el obrero, según su familia, acudió a la vivienda ubicada en la Av. Argentina N.º 709, distrito de Paucarpata, donde la mujer y su acompañante tuvieron un altercado con Mario Ninataype, a quien terminaron hiriendo de gravedad en el abdomen.

Tras ello, los serenos del municipio distrital fueron quienes hallaron al obrero sangrando y procedieron a evacuarlo al hospital Honorio Delgado, donde permanece internado en UCI, debatiéndose entre la vida y la muerte.

Ambos imputados fueron detenidos en el lugar por efectivos de la Policía y, tras el fallo judicial de hoy, quedan privados de su libertad.