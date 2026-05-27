Nadeska Widausky declaró durante una audiencia virtual ante el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, en la que el Poder Judicial analiza la posible emisión de una detención preventiva con fines de extradición contra la modelo.

En su declaración, rechazó las acusaciones formuladas en su contra y pidió a las autoridades poder afrontar el proceso desde el Perú, con el fin de no separarse de su hijo y de su madre.

Widausky aseguró que no existen pruebas contundentes que sustenten las acusaciones en su contra y recalcó que jamás pondría en riesgo a su familia.

“ A mí no se me prueba nada de lo que se me está acusando porque es muy fuerte. Tengo una madre de 63 años y un niño de 7. Nunca he puesto en riesgo el bienestar de mi hijo ni de mi madre ”, manifestó.

En ese sentido, explicó que actualmente es el principal sostén económico de su familia y expresó su preocupación por las posibles consecuencias que tendría para sus seres queridos una eventual extradición fuera del país.

“ Durante mis 33 años he cometido errores personales, pero nunca contra el Estado o poniendo en riesgo la vida de mi hijo ”, sostuvo. Asimismo, solicitó que se le permita afrontar el proceso desde el territorio peruano, alegando que en Bélgica no cuenta con familiares.

“ Le pido por favor que me dé la oportunidad de poder hacer el seguimiento desde aquí, desde Perú porque tengo derechos. Yo allá en Bélgica no tengo familia, no tengo a nadie ”, agregó.

En otro momento, Nadeska rechazó las versiones que la vinculan con presuntos delitos de extorsión y aseguró desconocer el origen de dichas acusaciones.

“Me culpan de extorsión y no sé de dónde están sacando esa información”, refirió. Además, indicó que el único proceso previo que tuvo en Bélgica estuvo vinculado al robo de un celular.

La influencer insistió en que no tiene intención de evadir a la justicia y recordó que mantiene una vida pública, expuesta de forma constante a través de sus redes sociales.

Finalmente, Nadeska Widausky descartó tener relación alguna con organizaciones delictivas y reiteró que busca acreditar su inocencia mientras afronta el proceso en libertad.

“ No tengo miedo porque nunca me he metido en ninguna red criminal. Para mí las cosas son muy fáciles, si yo voy y le pido dinero a un hombre, ese hombre me lo va a dar. No necesito estar haciendo daño a cualquier persona y poner en peligro mi libertad si yo lo puedo tener todo ”, enfatizó.

Además, la exbailarina recordó que años atrás afrontó otro proceso judicial en el que, finalmente, fue absuelta: “Desde mis 19 años estoy en esto desde que se me acusó de asesinato, pero el tiempo me dio la razón, no tuve la culpa”.

La influencer culminó su intervención solicitando que no se deje desprotegida a su familia durante el proceso judicial. “ Déjeme demostrar mi inocencia en libertad sin desproteger a mi madre y a mi hijo ”, finalizó.