El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, aseguró que la institución brindará todas las facilidades al Ministerio Público tras el informe de la Contraloría que advierte presuntas irregularidades cometidas por funcionarios durante la primera vuelta electoral.

Pachas señaló que la ONPE ya viene coordinando directamente con el fiscal encargado del caso y confirmó que se habilitó un espacio dentro de la institución para facilitar las diligencias.

“ONPE va a brindar todas las facilidades del caso”, afirmó.

Asimismo, indicó que el desarrollo y plazos de la investigación corresponden exclusivamente al Ministerio Público.

Preocupación por el paro agrario

Durante sus declaraciones, el funcionario también expresó preocupación por el paro agrario que se desarrolla en distintas regiones del país.

Pachas pidió al Poder Ejecutivo solucionar el conflicto para evitar afectaciones en el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio.

“He hecho la invocación al Poder Ejecutivo para que solucionen el problema del paro agrario”, manifestó.

Según explicó, las protestas podrían perjudicar el traslado del material electoral, las capacitaciones y los simulacros previstos antes de la jornada electoral.

Simulacro de cómputo será el 31 de mayo

El titular interino de la ONPE recordó que el próximo 31 de mayo se realizará el simulacro nacional de cómputo de la segunda vuelta electoral.

La actividad se desarrollará tanto en Lima como en los 126 centros de cómputo implementados a nivel nacional.

Además, exhortó a miembros de mesa y ciudadanos interesados a participar en las capacitaciones correspondientes para garantizar el correcto desarrollo de los comicios.

Llamado a garantizar elecciones normales

Finalmente, Bernardo Pachas reiteró que el conflicto agrario afecta no solo a la ONPE, sino también a la ciudadanía que deberá acudir a votar.

En ese sentido, pidió asegurar las condiciones necesarias para que la segunda vuelta electoral se realice con normalidad.