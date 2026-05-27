El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que el sistema electoral trabaja de manera articulada con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para garantizar el correcto despliegue del material electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

Las declaraciones fueron brindadas durante la supervisión del inicio del traslado del material electoral hacia distintas regiones del país.

“Es importante resaltar la presencia y la articulación que venimos demostrando las dos entidades del sistema electoral a efecto de transparentar todo el proceso de despliegue”, manifestó Burneo.

Objetivo: evitar problemas logísticos

El titular del JNE indicó que el principal objetivo es asegurar que el material electoral llegue oportunamente a todos los locales de votación y que la jornada se desarrolle con normalidad.

En esa línea, señaló que las coordinaciones entre el JNE y la ONPE buscan evitar problemas logísticos registrados durante la primera vuelta electoral.

Asimismo, exhortó a universidades privadas y colegios particulares a entregar sus instalaciones un día antes de los comicios para facilitar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Invocamos a las autoridades universitarias y colegios privados que nos den esa facilidad”, sostuvo.

Resultados oficiales podrían conocerse en menos de un mes

Respecto al plazo de proclamación de resultados oficiales, Burneo estimó que podría concretarse en menos de un mes, dependiendo de posibles impugnaciones o pedidos de nulidad.

“Estimamos que en menos de un mes o quizás en un mes estaríamos ya proclamando resultados”, afirmó.

El magistrado también solicitó al Gobierno central garantizar la seguridad durante el traslado del material electoral y brindar apoyo logístico a las fuerzas del orden.

Fiscalización reforzada para la segunda vuelta

Burneo confirmó que el Jurado Nacional de Elecciones reforzó el número de fiscalizadores electorales para esta segunda vuelta presidencial.

Precisó que habrá supervisión permanente antes, durante y después de la jornada electoral.

Los fiscalizadores participarán en actividades relacionadas con el cierre de campaña, supervisión de locales de votación, llegada del material electoral y conteo de votos.

Informe de Contraloría sobre la ONPE

Consultado sobre el informe de la Contraloría que advierte presuntas irregularidades en la contratación de la empresa encargada de distribuir material electoral durante la primera vuelta, Burneo evitó pronunciarse.

“No tenemos información de primera mano en torno a esas conclusiones”, declaró.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para participar masivamente en las elecciones del próximo 7 de junio y aseguró que el sistema electoral actuará con independencia y transparencia.